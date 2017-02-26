Ballz(Android)
Klasik breakout oyunu Ketchapp yorumuyla karşımızda.
Ballz, bazı televizyonlarda dahi olan efsane Atari oyunu Breakout’un farklı bir sürümü. Ketchapp’ın imzasını taşıyan bulmaca oyununda bloklar aşağı inmeden mümkün olduğunca fazla sayıda bloğu oyun alanından silmemiz gerekiyor. Son derece hızlı olmamızı isteyen oyun, hem telefon hem de tablette zevkli oynanış sunuyor.
Android platformunda Atari Breakout, brick breaker vb. ücretsiz indirilmeye açılmış birçok oyun var. Ballz’u farklı kılan daha çok beceri oyunlarıyla karşımıza çıkan, bağımlılık yapan zor oyunlar çıkaran Ketchapp’ın olması. Ketchapp’ın oyunlarını oynamış olun olmayın top oyunlarından keyif alıyorsanız, orijinal tuğla kırma oyununu biliyorsanız kesinlikle indirmelisiniz. Boş zamanlarda kafa dağıtmak amacıyla oynamak için ideal oyunlardan biri.
Sonsuz oynanış sunan Ballz’da amaç; beyaz topla renkli bloklara isabetli atışlar yaparak blokları eritmek. Blokları kaç vuruşla eriteceğiniz içlerinde yazılı sayıdan belli oluyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Ketchapp
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Ballz Eski Sürümleri
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- Youtube GOYoutube Uygulaması
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