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Ballz
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Ballz

(Android)
Ballz İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Ballz
Ballz
Ballz
Ballz
Ballz

Klasik breakout oyunu Ketchapp yorumuyla karşımızda.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Ballz, bazı televizyonlarda dahi olan efsane Atari oyunu Breakout’un farklı bir sürümü. Ketchapp’ın imzasını taşıyan bulmaca oyununda bloklar aşağı inmeden mümkün olduğunca fazla sayıda bloğu oyun alanından silmemiz gerekiyor. Son derece hızlı olmamızı isteyen oyun, hem telefon hem de tablette zevkli oynanış sunuyor.

Android platformunda Atari Breakout, brick breaker vb. ücretsiz indirilmeye açılmış birçok oyun var. Ballz’u farklı kılan daha çok beceri oyunlarıyla karşımıza çıkan, bağımlılık yapan zor oyunlar çıkaran Ketchapp’ın olması. Ketchapp’ın oyunlarını oynamış olun olmayın top oyunlarından keyif alıyorsanız, orijinal tuğla kırma oyununu biliyorsanız kesinlikle indirmelisiniz. Boş zamanlarda kafa dağıtmak amacıyla oynamak için ideal oyunlardan biri.

Sonsuz oynanış sunan Ballz’da amaç; beyaz topla renkli bloklara isabetli atışlar yaparak blokları eritmek. Blokları kaç vuruşla eriteceğiniz içlerinde yazılı sayıdan belli oluyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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