Ballz, Atari oyunlarıyla büyüyen neslin hatırlayacağı breakout oyununa benzer yapıda geliştirilmiş. Renkli blokları beyaz topla oyun alanından silmeye dayanan bulmaca oyunu popüler geliştirici Ketchapp’ın olmasıyla dikkat çekiyor. iOS platformunda da ücretsiz olan tuğla kırma oyunu, vaktin geçmediği durumlarda hayat kurtarıcı.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de aynı oynanışı sunan Ballz, basit görünen ustalaşma gerektiren eğlenceli, bağımlılık yapan bir bulmaca oyunu. Sıkılına kadar oynamanızı isteyen diğer deyişle sonsuz oynanış sunan oyunda puan kazanabilmek için bloklara isabetli atışlar gerçekleştirmeniz gerekiyor. Topun yönünü ve hızını mükemmel seviyesinde ayarlayarak blokları sabırla oyun alanından siliyorsunuz. Tüm bloklar tahmin edeceğiniz üzere tek atışla silinmiyor. Her bloğun içinde yazan sayı o bloğu kaç vuruşta sileceğinizi gösteriyor ki bunu tahmin etmişsinizdir.