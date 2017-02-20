Balon Patlıyor, Faraday Future'ın Fabrikası Çıkmaza Girdi

Sorunlu bir elektrikli araç üretim süreci geçiren Faraday Future, şirketin devam etmekte olan mali sıkıntıları nedeniyle inşaatı durdurulan yeni fabrikasını tamamlamakta ısrar ediyor. Şirket yaptığı açıklamada, ABD ve uluslararası inşaat şirketlerine rekabetçi bir teklif verme süreci başlattığını duyurdu. Süreç pürüzsüz devam ederse, Faraday Future elektrikli araç üretimine kaldığı yerden devam edecek.

The Verge'e konuşan bir yetkili, "Bu inşaat projesi gerçekten büyük ve önemli bir model ve bu çok aşamalı üretim stratejisi ile şirketi bir adım ileriye götürmesi gerekiyor" dedi. Ayrıca, Nevada fabrikasının 3 milyon metrekareden 650 bin metrekareye düşürülmesinin de söz konusu olduğu belirtiliyor. Bunun nedeninin ise, şirketin ilk aracı olan FF91'in üretimini "mümkün olan en kısa sürede" tamamlayabilmek olduğu söyleniyor.

Bazı yetkililer, şirketin iç karışıklıklarını dağıtmak için gösterişli bir şov yapma geçmişi göz önüne alındığında FF'nin vaatlerine kuşkuyla bakmaya devam ediyor. FF'nin hükümetle olan düşük vergi anlaşmasının azılı bir karşıtı olan Nevada Eyalet Saymanı Dan Schwartz, "Hikayeleri sürekli değişiyor" diyor. Schwartz ayrıca, anlaşmayı yeniden görüşmek için FF ile çalışmayı düşünen şirketleri de uyaracağını söylüyor ve ekliyor, "Bu adamların zayıf bir ödeme anlayışı var"

Hatırlayacak olursanız, geçtiğimiz dönemde yoğun bir nakit sıkıntısı yaşayan firmayı yavaş yavaş yüksek düzey yöneticileri de terk etmişti. Faraday Future üretebilmek için elinde yeterince nakit olmayan şirket, ön siparişlerin iptaliyle beraber iyice çıkmaza girmişti.

Yeni fabrika üretimi hızlandıracak mı hep birlikte göreceğiz.

Bir Rüya Daha Balon Çıktı, Faraday Future Neredeyse Batmak Üzere