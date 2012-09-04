Bandicam, bilgisayar kullanıcılarına oyun videosu kaydetme ve ekran videosu kaydetme konusunda yardımcı olan, ayrıca ekran görüntüsü yakalama gibi ekstra kullanışlı özelliklere sahip olan bir ekran kaydetme programıdır.

Masaüstünde gerçekleştirdiğiniz her türlü aktiviteyi video olarak kaydetmenize olanak sağlayan program ile ekranın hangi bölümünü kaydetmek istediğinizi de kolayca seçme şansına sahipsiniz. Sizlere sunduğu iç alanı saydam bir pencere yardımıyla kayıt altına alacağınız bölümü hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Bandicam'i diğer ekran kayıt programlarından ayıran en büyük özelliğiyse şüphesiz ki oyun videosu kaydetmek için kullanıcılara sunduğu gelişmiş seçenekler. Hem OpenGL hem de DirectX desteğine sahip olan yazılım ile oynadığınız tüm oyunların videolarını kolayca kaydedebilir ve kayıt sırasında oyunların FPS değerlerini de anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.

Kaydetmek istediğiniz videolar için sizlere birçok farklı seçenek sunan Bandicam ile FPS, video kalitesi, ses frekansı, bitrate, video formatı ve çok daha fazla özelliği kendiniz belirleyebilirsiniz. İsterseniz videolar için zaman veya dosya boyutu gibi sınırlamalar da belirleyebilirsiniz.

Ekran videosu kaydetme işlemi dışında, program yardımıyla ekran görüntüsü çekme şansına sahipsiniz. BPM, PNG ve JPG formatlarında ekran görüntüsü yakalama şansını da sizlere sunan Bandicam, sadece bu özelliği sayesinde bile birçok bilgisayar kullanıcısı tarafından tercih edilmektedir.

Türkçe dil desteğine sahip olması nedeniyle rakiplerinin bir adım önüne geçen Bandicam üzerinde yer alan klavye kısayollarını istediğiniz şekilde kolayca düzenleyebilir ve klavyeniz üzerinden sadece bir tuşa basarak ekran veya oyun video kaydetme işlemine hızlıca başlayabilirsiniz.

Her ne kadar Bandicam ücretli bir yazılım olsa da Bandicam ücretsiz sürümü ile birlikte kullanıcılara 10 dakikaya kadar oyun veya ekran videosu kaydetme özelliği sunuluyor ama kaydettiğiniz videolar üzerinde Bandicam'e ait bir filigran eklendiğini bilmenizde fayda var.

Sonuç olarak ekran videoları veya oyun videoları kaydetmek için gelişmiş özelliklere sahip bir yazılıma ihtiyacınız varsa Bandicam'i mutlaka denemelisiniz.