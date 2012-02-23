Bandizip hafif, hızlı, Türkçe ve tamamen ücretsiz bir arşivleme yazılımıdır. WinZip, 7-Zip, WinRAR ve diğer arşiv formatları ile uyumlu olarak çalışmaktadır.

Hızlı sürükle bırak ve yüksek hızlı arşivleme fonksiyonları sayesinde yüksek hızda arşivleme ve açma algoritmalarına sahiptir. Bu sayede kullandığınız sıkıştırma programlarından çok daha hızlı şekilde sıkıştırma ve açma işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Zip, 7z, Rar gibi popüler sıkıştırma formatları dahil olmak üzere daha bir çok sıkıştırma formatını desteklemektedir. Kullanışlı arayüzü ve aynı zamanda Türkçe olması nedeniyle kolayca kullanabilirsiniz. Bandizip'i bir kere denedikten sonra belki daha önce kullandığınız dosya sıkıştırıcıdan bile vazgeçebilirsiniz. Denemenizi tavsiye ediyoruz.

Bandizip WinZip WinRAR 7-Zip Ücretsiz o x x o .z01 açma o o o x .part1.rar açma o o o o 7zip.001 açma o x x o zip.001 açma o o x o Unicode dosya adları o △ △ △ Hızlı sürükle & bırak o x x x Yüksek hızlı arşivleme o x x x

Alternatif olarak Winrar programını da deneyebilirsiniz.