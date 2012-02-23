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Bandizip
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Bandizip

6.01 (Windows)
Bandizip İndir Hemen İndir

4.95 MB
Editör Puanı: 5/5
5

7 Kullanıcı: 4.4/5

4.4
Bandizip
Bandizip
Bandizip

Dosya Sıkıştırma ve Sıkıştırılmış Dosya Açmanın En Hızlı ve Kolay Yolu!

Can Çevrim Son güncelleme 1 saat önce

Bandizip hafif, hızlı, Türkçe ve tamamen ücretsiz bir arşivleme yazılımıdır. WinZip, 7-Zip, WinRAR ve diğer arşiv formatları ile uyumlu olarak çalışmaktadır.

Hızlı sürükle bırak ve yüksek hızlı arşivleme fonksiyonları sayesinde yüksek hızda arşivleme ve açma algoritmalarına sahiptir. Bu sayede kullandığınız sıkıştırma programlarından çok daha hızlı şekilde sıkıştırma ve açma işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Zip, 7z, Rar gibi popüler sıkıştırma formatları dahil olmak üzere daha bir çok sıkıştırma formatını desteklemektedir. Kullanışlı arayüzü ve aynı zamanda Türkçe olması nedeniyle kolayca kullanabilirsiniz. Bandizip'i bir kere denedikten sonra belki daha önce kullandığınız dosya sıkıştırıcıdan bile vazgeçebilirsiniz. Denemenizi tavsiye ediyoruz.

Bandizip   WinZip   WinRAR   7-Zip  
Ücretsiz o x x o
.z01 açma o o o x
.part1.rar açma o o o o
7zip.001 açma o x x o
zip.001 açma o o x o
Unicode dosya adları o
Hızlı sürükle & bırak o x x x
Yüksek hızlı arşivleme  o x x x

Alternatif olarak Winrar programını da deneyebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe Almanca ispanyolca italyanca Fransızca
Geçen Hafta / Toplam:
31 / 31,522
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Bandisoft

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