Bang Bang Tennis(Android)
Kolay kontrolleri ve eğlenceli kurgusuyla mükemmmel bir tenis oyunu
Bang Bang Tennis, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir tenis oyunu olarak dikkat çekiyor. Oldukça tempolu bir oyun olan Bang Bang Tennis ile çılgınlar gibi tenis oynayabiliyorsunuz.
4 farklı oyun modu ve 30'dan fazla çılgın karakteriyle karşımıza çıkan Bang Bang Tennis, basit ama zevkli bir tenis oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Reflekslerinizi test edebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve tenis oynamanın tüm heyecanını yaşayabiliyorsunuz. Tenis ve pinpon oyununun karışımı bir şekilde karşımıza çıkan Bang Bang Tennis, saatlerce eğlenmenizi sağlıyor. Turnuvaların düzenlendiği ve büyük ödüllerin dağıtıldığı maçlara dahil olabiliyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabiliyorsunuz. Eğlenceli saatler geçirmek için Bang Bang Tennis oyununu mutlaka denemelisiniz.
Oyundaki renkli grafikler ve mükemmel ses efektleri daha fazla ilgi çekiyor. Tek ve çok oyuncu moduna sahip olan oyunda zorlu görevlerinde üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Oldukça zevkli bir oyun olan Bang Bang Tennis'i mutlaka denemelisiniz.
Bang Bang Tennis oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- razmobi
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