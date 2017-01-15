Bang Bang Tennis, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir tenis oyunudur. Bang Bang Tennis oyununda çılgınlar gibi tenis oynuyor ve eğlenceli saatler geçirebiliyorsunuz.

Birbirinden farklı oyun modlarıyla dikkat çeken bir oyun olan Bang Bang Tennis, basit kontrolleri ve zevkli kurgusuna sahiptir. Oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ya da internetsiz şekilde tek başınıza oynayabiliyorsunuz. Temposu yüksek olan Bang Bang Tennis'i saatler boyunca oynayabilir ve gerçek tenis oyununun tüm heyecanını yaşayabilirsiniz. Tenis ve pinpon oyunun karışımı şeklinde karşımıza çıkan oyunda liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Oyunda turnuvalara da katılabiliyor ve zorlu görevlerin üstesinden gelebiliyorsunuz. 4 farklı oyun modu ve 30 farklı karakterin yer aldığı Bang Bang Tennis'i mutlaka denemelisiniz.

Renkli grafiklere ve eğlenceli seslere sahip olan oyunda bağımlılık yaşıyor ve saatler boyunca eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Tek ve çok oyuncu moduna sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bang Bang Tennis oyununu sakın kaçırmayın.

Bang Bang Tennis oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.