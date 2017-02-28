Bankada Unuttuğunuz Bir Meblağ Olabilir mi? Hemen Sorgulayın!

Bankalar, yaptıkları araştırma sonucunda 529 bin banka hesabının unutulduğunu ortaya koydu. TMSF’ye bildirilen hesapların sahipleri için önümüzdeki günlerde son bir çağrı yapılacağı ve geri dönüş olmaması durumunda hesaplara el konulacağı da açıklandı.

Bireylerin yanı sıra şirketler, vakıflar, dernekler, siyasi partiler ve devlet kurumlarının da bankalarda unutulmuş hesabı olduğu, unutulan bu hesaplarda toplamda 115 milyon lira bulunduğu da ortaya çıktı. Bildirimi yapılan hesaplar arasında en yüksek bakiye ise 284 bin dolar oldu.

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi ve herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayan banka hesapları zaman aşımına dahil edildi.

Unutulan banka hesabı nasıl sorgulanır?

Mayıs 2017 tarihine kadar açık tutulacak olan Zaman Aşımı internet sitesi üzerinden sizin ve yakınlarınızın sorgulamaları yapılabilecek. Daha doğrusu istediğiniz herhangi biri için bu sorgulamayı yapmanız mümkün olacak.

Sorgulama için yukarıdaki internet sitesine tıklamanız, çıkan boşluktaki kısmı Ad - Soyad yazmanız ve aratmanız gerekiyor. Ardından bu isimle bankada 10 yıldan uzun süredir üzerinde işlem yapılmaya hesaplar varsa, alt tarafta listeleniyor. İsim benzerliğini önlemek adına da bu isimlerin yanına doğum yılları sıralanıyor. Dahası ekranı biraz sağa kaydırmak suretiyle bu hesaplarda ne kadar para unutulduğunu da görebiliyorsunuz.

Son gün 15 Haziran

Unutulduğu tespit edilen hesaplar için banka şubelerine 15 Haziran 2017'ye kadar kimlik kartları ile başvuru yapılabilecek. Eğer bu tarihe kadar tespit edilen hesaplar için başvuruda bulunulmayanlar olursa, yasa gereği bu hesaplar TMSF'ye devredilecek.

AA muhabirinin fon kaynaklarından edindiği bilgilere göre; "31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirim yapılan 528 bin 876 hesap bulunuyor. Bu hesapların 437 bin 317'sini mevduat, 4 bin 751'ini katılım fonu hesapları, 86 bin 808'ini de alacaklar oluşturuyor."

Bir süredir yapıla gelen unutulan hesap devri işlemi sebebiyle TMSF'ye devredilen hesaplar geçen yıl yaklaşık 93 milyon lira, 2015'te 94,5 milyon lira, 2014'te 95,2 milyon lira, 2013'te ise 119 milyon lira olmuştu.

İnternet Bankacılığında Yapılan Toplam İşlem Tutarı 1 Trilyon