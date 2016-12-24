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Banner Saga 2
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Banner Saga 2

(Android)
Banner Saga 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Banner Saga 2
Banner Saga 2
Banner Saga 2
Banner Saga 2
Banner Saga 2

Destansı mücadelelerin yer aldığı oyunda liderlik görevini üstleniyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 7 saat önce

Banner Saga 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Son derece keyif veren bir oyun olan Banner Saga 2 ile rol yapma oyununun tadına varıyorsunuz.

Oldukça farklı bir şekilde karşımıza çıkan Banner Saga 2 oyununda hikaye tabanlı bir rol yapma kurgusuyla dikkatimizi çekiyor. Muhteşem grafiklerin yer aldığı oyunda Viking'ler döneminde mücadele ediyor ve çöküşe geçen ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ülkeye gelen düşmanları geri püskürtmek için mücadele veriyor ve liderlik yaparak ülkenin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz. Olabildiğince cesur olmalı ve hayatta kalmak için mücadele vermelisiniz. El çizimi grafikleri ve mitolojik öğeleriyle oldukça zevkli bir oyun olduğu söylenebilir. Destansı mücadeleler ve karakter yükseltmeleriyle karşımıza çıkan Banner Saga 2, stratejik kararlar alınmasını da gerektiren bir oyundur. Oyunda aldığınız her kararın bir sonucu oluyor. Ayrıca oyun hikaye tabanlı olduğu için oyun süresi biraz uzun olabiliyor. Bu nedenle sabırlı olmanızda fayda var. Ücretli olarak sunulan oyun, verdiğiniz parayı sonuna kadar hakediyor. Macera, savaş, mücadele ve daha fazlası Banner Saga 2 ile sizleri bekliyor.

Banner Saga 2 oyununu Android cihazlarınıza 14,99 TL ödeyerek indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Versus Evil
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