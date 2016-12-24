Banner Saga 2(iOS)
Destansı mücadelelerin yer aldığı inanılmaz bir RPG deneyimi
Banner Saga 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça farklı bir şekilde karşımıza çıkan oyunda destansı mücadelelere girişiyorsunuz.
Hikaye tabanlı bir rol yapma oyunu olan Banner Saga 2'de düşmanların saldırısına uğramış bir ülkeye liderlik ediyorsunuz. Oldukça farklı ve tamamen el çizimi grafikleri ile dikkat çeken Banner Saga 2, beğenerek oynayacağınız bir oyundur. Oyunda sürekli merak içerisinde oluyor ve bir sonraki sahnede neler olacağını düşünüyorsunuz. Oyun hikaye tabanlı olduğu için biraz zaman harcamanız gerekiyor. Beğenerek oynayacağınız Banner Saga 2'de düşmanlarla mücadeleye girişiyor ve ülkenin kaynaklarını idareli kullanmasını sağlıyorsunuz. Tam bir liderlik oyunu olan Banner Saga 2, mitolojik öğelerle donatılmış durumda. Stratejik kararların alındığı oyunda destansı savaşlar gerçekleşiyor ve zevkli zamanlar vaad ediliyor. Ücretli olarak sunulan oyun, sahip olduğu kurgu ve hikaye ile parasının hakkını sonuna kadar veriyor. Savaş, macera ve cesaret bu oyunda sizleri bekliyor.
Banner Saga 2 oyununu iOS cihazlarınıza 14,99 TL ödeyerek indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve sonrası
- Üretici:
- Versus Evil
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