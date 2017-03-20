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Banyoda Telefonunu Şarj Eden Adamın Hazin Sonu

banyoda şarj

Birleşik Krallık'ta yaşayan bir adam, banyoda iPhone'nunu şarj ederken hayatını kaybetti. Adamın küvette olduğu sırada telefonu göğsüne koyduğu ve bu sırada yaşanan bir kısa devre sonucu aramızdan ayrıldığı belirtildi. 

Londra'da yaşayan 32 yaşındaki Richard Bull isimli adamın cansız bedeni, eve gelen eşi tarafından bulundu. Olay yerine gelen polisler, evin bütün koridorunu geçen bir uzatma kablosu olduğunu ve bunun banyoda sonlandığını gördüklerini söylediler. Adamın uzatma kablosunu küvetin yanına kadar getirdiğini gören polisler, ardından prize takılı telefonun adamın göğsünde olduğu da tespit ettiler. Bunun sonucunda ise Richard Bull'un, "kazara elektrik çarpması" sonucu vefat ettiğine kanaat getirdiler.

Ülkemizde de olduğu gibi böylesine ani ölümler sonucu açılan soruşturmaya atanan savcı, bunun çok da makul bir ölüm olmadığı fikrinde. Herhangi bir insanın böylesine bir durumda, kendisine elektrik çarpabileceğini düşüneceğini söyleyen savcı, bu sebeple soruşturmanın bir süre daha süreceğini açıkladı ve soruşturma bittikten sonra telefonun üreticisine bir mektup yazarak, böylesine durumlar için bir uyarı koymalarını isteyeceğini de söyledi. 

İşin daha acı tarafı ise Richard'ın ABD'de yaşıyor olsa hayatını kaybetmeyecek olmasıydı. Birleşik Krallık ve ABD'de farklı elektrik akımları kullanımları sebebiyle ABD'de böylesine bir durumda hayatınızı kaybetmenize yetecek kadar elektrik, hatlardan sağlanmıyor.

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Yazar: - 20.03.2017

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