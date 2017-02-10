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Bardi
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Bardi

(Android)
Bardi İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Bardi
Bardi
Bardi
Bardi
Bardi

Düşman askerlerini öldürmeye çalışıyor ve zorlu bölümleri geçiyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Bardi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye tabanlı bir kale savunma oyunu olan Bardi ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Can sıkıntınızı giderebileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan Bardi, stratejik kurgusuyla ilgi çekiyor. Dikkatinizi meşgul eden oyunda düşman krallığın askerlerini öldürmeye çalışıyorsunuz. Son derece eğlenceli bir oyun olan Bardi ile stratejik bilginizi de konuşturuyorsunuz. Oyun temel olarak kale savunma oyunlarındaki gibi statik bir ekranda oynanıyor ve size doğru gelen askerlere balta fırlatıyorsunuz. Bölümü geçebilmek için ise koyunların geçmesini beklemelisiniz. Baltayı atacağınız yeri iyi seçmeli ve tam isabet ettirmelisiniz. Oynanışı çok kolay ancak bölümleri geçmesi oldukça zor olan Bardi'yi çok seveceksiniz.

Öte yandan oyunda birbirinden zorlu 50 bölüm sizleri bekliyor. Bölümleri geçebilmek için koyunları kurtarmalı ve düşman askerlerini ortadan kaldırmalısınız. Oyunda isterseniz sağ isterseniz de sol tarafta savunma yapabiliyor ve farklı karakterler seçebiliyorsunuz.

Bardi oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
King Bird Games
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