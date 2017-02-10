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Bardi
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Bardi

(iOS)
Bardi İndir Hemen İndir

444 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Bardi
Bardi
Bardi
Bardi
Bardi

Bir vikingin hikayesi

Murat İşçi Son güncelleme 19 dakika önce

Bardi, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kale savunma oyunudur. Düşman askerlerine karşı kalenizi savunduğunuz bir oyun olan Bardi ile eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Klasik kale savunma oyunları tarzında bir kurguyla karşımıza çıkan Bardi, seveceğiniz hikayesi ve görselleriyle dikkatimizi çekiyor. Stratejik davranış sergilemenizi gerektiren oyunda düşman askerlerini öldürüyor ve bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu 50 bölüme ve görevlere sahip olan oyunda balta fırlatıyorsunuz. Oynanışı son derece kolay oyunda bölümleri geçmek ise oldukça zor. Bu nedenle dikkatli olmalısınız. Bölümü geçmek için ise koyunları toplamanız gerekiyor. Güzel bir hikayeye sahip olan Bardi sizleri bekliyor. Öte yandan oyunda farklı karakterler seçebiliyor ve savunma yapabileceğiniz tarafı da belirleyebiliyorsunuz.

Oyunda yer alan iki boyutlu görseller ve farklı mekanizmalar ile oyun daha eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Can sıkıntınıza birebir gelecek Bardi'yi sakın kaçırmayın. 

Bardi'yi iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
King Bird Games
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