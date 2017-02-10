Bardi, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kale savunma oyunudur. Düşman askerlerine karşı kalenizi savunduğunuz bir oyun olan Bardi ile eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Klasik kale savunma oyunları tarzında bir kurguyla karşımıza çıkan Bardi, seveceğiniz hikayesi ve görselleriyle dikkatimizi çekiyor. Stratejik davranış sergilemenizi gerektiren oyunda düşman askerlerini öldürüyor ve bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu 50 bölüme ve görevlere sahip olan oyunda balta fırlatıyorsunuz. Oynanışı son derece kolay oyunda bölümleri geçmek ise oldukça zor. Bu nedenle dikkatli olmalısınız. Bölümü geçmek için ise koyunları toplamanız gerekiyor. Güzel bir hikayeye sahip olan Bardi sizleri bekliyor. Öte yandan oyunda farklı karakterler seçebiliyor ve savunma yapabileceğiniz tarafı da belirleyebiliyorsunuz.

Oyunda yer alan iki boyutlu görseller ve farklı mekanizmalar ile oyun daha eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Can sıkıntınıza birebir gelecek Bardi'yi sakın kaçırmayın.

Bardi'yi iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.