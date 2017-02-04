Barometer Reborn uygulamasıyla Android cihazlarınızdan basınç ölçebilir ve atmosferik basıncı izleyebilirsiniz.

Migren veya baş ağrısı çekiyorsanız ya da çeşitli hesaplamalar için basınç değerlerini ölçmek istiyorsanız Barometer Reborn uygulamasından faydalanabilirsiniz. Hava basıncı, insanların genel ruhsal durumuna çeşitli etkilerde bulunabiliyor. Özellikle, migren veya baş ağrısı çekiyorsanız atmosfer basıncını izlemek hayatınızı kolaylaştırabilir. Bunun yanında, balıkçılar da günü iyi bir şekilde değerlendirmek için barometrik basıncı takip edebilirler.

Android cihazlarınızın sensörlerini kullanarak ölçüm yapan ve ölçüm değerlerini sizlere sunan Barometer Reborn uygulaması, birçok ölçüm birimiyle sizlere sonuçları gösteriyor. Son 1 haftanın basınç değerlerini de inceleyebileceğiniz uygulamada, ana ekranınız için basit bir widget’ı da kullanabiliyorsunuz.

Özellikler: