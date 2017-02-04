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Barometer Reborn
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Barometer Reborn

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Barometer Reborn
Barometer Reborn
Barometer Reborn
Barometer Reborn
Barometer Reborn

Barometer Reborn uygulamasıyla Android cihazlarınızdan basınç ölçebilir ve atmosferik basıncı izleyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 23 dakika önce

Barometer Reborn uygulamasıyla Android cihazlarınızdan basınç ölçebilir ve atmosferik basıncı izleyebilirsiniz.

Migren veya baş ağrısı çekiyorsanız ya da çeşitli hesaplamalar için basınç değerlerini ölçmek istiyorsanız Barometer Reborn uygulamasından faydalanabilirsiniz. Hava basıncı, insanların genel ruhsal durumuna çeşitli etkilerde bulunabiliyor. Özellikle, migren veya baş ağrısı çekiyorsanız atmosfer basıncını izlemek hayatınızı kolaylaştırabilir. Bunun yanında, balıkçılar da günü iyi bir şekilde değerlendirmek için barometrik basıncı takip edebilirler.

Android cihazlarınızın sensörlerini kullanarak ölçüm yapan ve ölçüm değerlerini sizlere sunan Barometer Reborn uygulaması, birçok ölçüm birimiyle sizlere sonuçları gösteriyor. Son 1 haftanın basınç değerlerini de inceleyebileceğiniz uygulamada, ana ekranınız için basit bir widget’ı da kullanabiliyorsunuz.

Özellikler:

  • Modern malzeme tasarımına sahip arayüz,
  • Telefon sensörleriyle mevcut atmosfer basıncını ölçme,
  • Milibar, hektopasküler, cıva, inç, torr ve milimetre cıva birimleri,
  • Ortalama deniz seviyesi hava basıncı desteği,
  • Geçmiş bir haftaya kadar izleme,
  • Ana ekran için basit widget.

 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Tomas Hubalek
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