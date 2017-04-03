Başarılı FPS Oyunu Squad Bu Hafta Sonu Ücretsiz!

Eğer size gerçekçi bir savaş tecrübesi yaşatan oyunlar ilginizi çekiyorsa Squad adlı FPS oyunu için düzenlenecek kampanyayı kaçırmamanızda fayda var. Steam üzerinde erken erişimde yayında olan Squad bu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak indirip oynanabilecek.

Squad'ı benzer FPS oyunlarından ayıran şey ise oyunda geniş çaplı savaşlara yer verilecek olması. Squad'daki büyük haritalarda oyuncular 50'şer kişilik takımlar halinde çarpışabilecekler. Bu durum beraberinde koordinasyon gerekliliğini de getiriyor. Takımlar savaştan galip gelebilmek için içlerinde iyi bir iletişim kurmak zorunda. Bu da oyuna taktiksel ve heyecanlı bir yapı kazandırıyor.

Ücretsiz hafta sonu kampanyası önümüzdeki Cuma günü başlayıp Pazartesi günü sonlanacak. Bu süre boyunca oyunu ücretsiz indirebilmenin yanısıra kalıcı olarak oyuna sahip olmak isterseniz yüzde 50'lik indirimden faydalanabileceksiniz. Oyun normalde Steam üzerinde 59 TL gibi bir fiyatla satılıyor, indirimde ise 30 TL civarına oyunu satın alabileceksiniz.

Squad'ın geliştiricisi Offworld Industries'in böyle bir kampanya yapmasının sebebi ise oyuna Al Basrah adlı haritayı ekleyecek olmaları. Bu harita, oyunculara Squad içinde sunulacak ilk şehir haritası olacak ve şehir içinde savaşmamıza imkan verecek.

Squad ücretsiz hafta sonu kampanyası başlayınca bu bağlantıyı kullanarak oyunu indirebileceksiniz:

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