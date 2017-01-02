Başbakan ve Adalet Bakanı'ndan Çok Önemli Sosyal Medya Uyarısı

Ülke olarak zor bir zamandan geçiyoruz. Zihnimizde kötü anılar bırakan 2016 yılının ardından, 2017'de büyük bir vahşetle başladı. Yılbaşı gecesi ünlü bir gece kulübünde eğlenen yaklaşık 700 kadar insana düzenlenen terör saldırısında 39 kişiyi kaybettik. Ayrıca 60'ın üzerinde insanın yaralandığı saldırı için Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan çok önemli bir sosyal medya uyarısı geldi.

Başbakan Yıldırım, sosyal medyada yılbaşı öncesi ve sonrası kutlamalara yönelik nefret söylemi içeren yorumlara cezai yaptırım uygulanacağını söyledi. İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü bir gece kulübünde düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi de yaralanmıştı. Artan nefret söylemi paylaşımlarını Twitter'da değerlendiren Yıldırım, “Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır. Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: "Terör Eylemlerini Övmek Hukukumuzda Suçtur"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da Başbakan Yıldırım gibi Twitter üzerinden sosyal medya paylaşımlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ'ın açıklamasının tam metni:

“Terör örgütü kurma/yönetme, terör örgütü üyeliği, terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü adına suç işleme, suçu ve suçluyu övme, terörün ve terör örgütünün propagandasını yapma, suç işlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik, halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hukukumuza göre suçtur ve cezai müeyyidesi vardır. Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları, yorumları, söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla… Terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur. Cumhuriyet savcılarının görevi, suçları soruşturmak, deliller suçun işlendiğine dair yeterli şüphe doğurduğu takdirde kamu davası açmaktır”

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