Başbakan Yıldırım Crytek Müjdesini Verdi

Hatyırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Crytek hakkında üzücü haberler paylaşmıştık. Türk geliştirici Cevat Yerli ve kardeşleri tarafından kurulan firmanın çalışanlarına maaşlarını ödeyemediği ile ilgili haberler ortaya çıkmıştı ve firmanın birkaç ofisini kapatacağını duyurulmuştu. Şimdi ise Crytek'in mali krizde olduğunu yalanlayacak yeni bilgiler paylaşıldı. Bu bilgilerin kaynağı ise oldukça ilginç. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı Ödül Töreni'nde açıklama yapan başbakan Binali Yıldırım, Crytek'in Türkiye'ye rekor bir yatırım yapma hazırlığında olduğunu iddia etti. Başbakan, Crytek'in Türkiye'de 500 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını şu sözlerle ifade ediyor:

"Bakıyoruz, bir genç bilişimci bir oyun yazmış, 200'den fazla ülkeye bunu satmış. Daha bunun ötesi var, Almanya'da yaşayan bir Giresunlu delikanlı var, o dünyadaki bu oyunların liste başı olanını o yapıyor, Türkiye'de gelip yatırım yapacak, yani öngördüğü yatırım da 500 milyon dolar. Anlattıklarını benim havsalam zor alıyor, anlayamıyorum. Başka bir dünya anlatıyor. Ama düşününce geleceğin böyle olacağını anlamak çok zor değil. "

Yıldırım'ın konuşmasının başında geçen 200'den fazla ülkeye oyun satmış genç bilişimci, Mount & Blade serisinin geliştiricisi TaleWorlds firması. Almanya'da yaşayan Giresunlu delikanlı ise Cevat Yerli.

Crytek he ne kadar Türk Yerli kardeşler tarafından kurulmuş bir firma olsa da firmanın merkezi Almanya. Yani bu da bu firma tarafından elde edilen gelirin Almanya'ya aktığı anlamına geliyor. Kurucusu Türk olan bir firmanın ülkemiz topraklarında araştırma-geliştirme faaliyetleri ve ticari faaliyetler yürütmemesi ise bizim için büyük bir kayıp. Umarız devletimiz Crytek gibi firmaların ülkemiz ekonomisine kazandırılması için gerekli adımları atar ve ihtiyaç duyulan desteği sunar.

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