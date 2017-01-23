Başka Operatörlere Taşınan Telefon Numaraları Yüz Milyon Adedi Geçti

Cep telefonu abonelerinin başka GSM operatörlerine geçebilmesini mümkün kılan numara taşımada sayı 100 milyonu geçti. Numarasını taşıyan abone sayısı 100 milyon 543 bini aştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 73 milyon 650 bin 996 mobil abonenin kayıtlı olduğu Türkiye'de, bugün itibarıyla 100 milyon 543 bin 257 abone cep telefonu numarası başka bir operatöre taşıdı. Bu rakam numara taşıma işleminin başladığı 9 Kasım 2008 tarihinde 653 bin numara olarak kayıt edilmiş.

Yıllara göre GSM operatörü değiştirme sayıları ise şöyle gerçekleşmiş;

Kasım 2008'de 653 bin,

2009 Kasım'da 9 milyon,

2010'da 15 milyon,

2011'de 14 milyon,

2012'de 11,5 milyon, 2013'te 15,1 milyon,

2014'te 13,6 milyon,

2015'te 11,8 milyon,

2016'da ise yaklaşık 9 milyon numara taşındı.

Bu rakamların ışığında Türkiye'de 2017 Ocak ayı itibarıyla toplam 100 milyon 543 bin 257 kez cep telefonu numaraları başka bir operatöre taşınmış oldu.

Telefon Numarasını İptal Eden Ve Hat Taşıyanların Dikkatine