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Batman: Arkham Underworld
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Batman: Arkham Underworld

(Android)
Batman: Arkham Underworld İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Batman: Arkham Underworld
Batman: Arkham Underworld
Batman: Arkham Underworld
Batman: Arkham Underworld
Batman: Arkham Underworld
Batman: Arkham Underworld

Batman: Arkham Underworld^de Gotham'ın azılı suçlularını kontrol ediyoruz!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 47 dakika önce

Batman: Arkham Underworld oyunculara farklı bir oyun tecrübesi yaşatan bir mobil Batman oyunu

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz Batman: Arkham Underworld bir RPG - rol yapma oyunu şeklinde tasarlanmış. Oyun, alışılagelmiş Batman oyunlarından bir hayli farklı bir yapıya sahip; çünkü bu oyunda Batman'i kontrol etmiyor, onu yok etmeye çalışıyoruz. Batman: Arkham Underworld bize Gotham şehrinde geçen bir hikaye sunuyor, bu hikayede de Gotham'ın karanlık dünyasına konuk oluyor ve Gotham'ın en azılı suçlularını kontrol ediyoruz.

Batman: Arkham Underworld'daki maceramız Riddler'ı hapis yattığı cezaevinden kurtarmamızla başlıyor. Cat Woman, Batman'in dikkatini dağıtırken bir serseri grubunu Riddler'ı kurtarmakla görevlendiriyoruz. Riddle kurtulduktan sonra ise maceramız başlıyor. Gotham'ın en azılı suçlularını ekibimize dahil ediyor, şehirde ses getirecek olaylar çıkarıyor ve Batman'in peşine düşüyoruz.

Batman: Arkham Underworld'de strateji oyunlarına benzeyen gerçek zamanlı bir savaş sistemi yer alıyor. Bunun yanında bölümleri geçebilmek için taktiksel zekamızı konuşturmamız da gerekiyor.

Batman: Arkham Underworld'ü tek başınıza oynayabileceğiniz gibi online PvP karşılaşmalara katılabilir ve diğer oyuncularla savaşabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.3 ve üzeri
Üretici:
Warner Bros.
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