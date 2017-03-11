BatON
Bluetooth kulaklık, hoparlör, bileklik ve diğer cihazlarınızın pil durumlarını takip edin.
BatON, Android telefonunuza bağladığınız Bluetooth kulaklık, hoparlör, bileklik ve diğer cihazların pil durumunu (seviyesini) anlık olarak gösteren bir uygulama. Ücretsiz indirip kullanabiliyorsunuz.
Hands-free (eller serbest) özelliğine veya GATT profiline (genellikle 4.0 üzeri düşük enerji cihazlar) sahip Bluetooth cihazlar için pil takip uygulaması olarak öne çıkan BatON, Android telefona Bluetooth ile bağlı tüm cihazları tek bir menü içerisinde listeliyor. Dolayısıyla bir bakışta hızlıca, kolayca tüm Bluetooth cihazlarınızın pil seviyesini görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamaya girmeden bildirim ekranından da pil takibi yapma şansına sahipsiniz.
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