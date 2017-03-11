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BatON
TamindirMobilYardımcı AraçlarBatON - Android İçin Bluetooth Kulaklık Pil Takip Uygulaması

BatON

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Editör Puanı: 4/5
4
BatON
BatON
BatON
BatON

Bluetooth kulaklık, hoparlör, bileklik ve diğer cihazlarınızın pil durumlarını takip edin.

Erkan Calp Son güncelleme 26 dakika önce

BatON, Android telefonunuza bağladığınız Bluetooth kulaklık, hoparlör, bileklik ve diğer cihazların pil durumunu (seviyesini) anlık olarak gösteren bir uygulama. Ücretsiz indirip kullanabiliyorsunuz.

Hands-free (eller serbest) özelliğine veya GATT profiline (genellikle 4.0 üzeri düşük enerji cihazlar) sahip Bluetooth cihazlar için pil takip uygulaması olarak öne çıkan BatON, Android telefona Bluetooth ile bağlı tüm cihazları tek bir menü içerisinde listeliyor. Dolayısıyla bir bakışta hızlıca, kolayca tüm Bluetooth cihazlarınızın pil seviyesini görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamaya girmeden bildirim ekranından da pil takibi yapma şansına sahipsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.3 ve üzeri
Üretici:
limitium
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