Battlefield 1 Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek

Geçtiğimiz senenin en başarılı FPS oyunları arasında yer alan Battlefield 1'i halen oynamadıysanız EA tarafından düzenlenen ücretsiz hafta sonu kampanyasını kaçırmamanızda fayda var. Xbox One ve PC oyuncuları için düzenlenecek kampanyada Battlefield 1'in hem tek kişilik senaryo modundan bir bölümü oynayabileceğiz, hem de multiplayer modundaki haritalarda savaşabileceğiz.

Battlefield 1'in PC üzerindeki ücretsiz hafta sonu kampanyası 3 Mart Cuma günü başlayacak ve 6 Mart Pazartesi günü sona erecek. Oyuncular bu süre içinde Battlefield 1'i Origin üzerinden ücretsiz indirip oyanaybilecekler. Fakat bu indirilen Battlefield 1 sürümü belli kısıtlamalara sahip olacak. Oyunun senaryo modunda sadece Savaş Hikayeleri'nin ilk iki bölümü yer alacak. Multiplayer modunda ise 5 farklı harita, 4 oyun modu ve toplamda 10 saat oyun süresi yer alacak.

Xbox One oyuncuları ise Xbox Live Gold üyelikleri varsa 3 Mart ve 5 Mart tarihleri arasında oyunu herhangi bir kısıtlama olmadan oynayabilecekler.

Ücretsiz hafta sonu kampanyasına ek olarak EA, Origin üzerinde Battlefield 1'de büyük indirim de yapıyor.

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