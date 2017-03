Battlefield 1: They Shall Not Pass'in Bütün İçeriği Ortaya Çıktı

Battlefield 1'in yeni genişleme paketi They Shall Not Pass için artık sayılı saatler kaldı. Premium üyeler için 14 Mart'ta, diğer bütün oyuncular için yaklaşık 2 hafta sonra çıkacak olan paketin neler getireceği de ortaya çıktı.

Paketle birlikte yeni haritaların, iki yeni operasyon modunun, Frontlines isimli başka yeni bir modun, farklı silahların ve araçların Battlefield 1'e dahil olacağı daha önce açıklanmıştı. Ön deneme aşamasına dahil olan Premium üyelerin hazırladığı videolarla pakete dair daha ayrıntılı bilgileri edinme şansı yakaladık.

They Shall Not Pass genişleme paketi, oyuna iki yeni araç ve iki piyade savaşı odaklı harita ekleyecek. Eski Battlefield oyunlarında daha çok zaman geçirenlerin oldukça beğenecekleri araç muharebeleri, harita genişliğiyle farklı oynanış tarzlarını da oyuna dahil olacak. Daha büyük haritalara uygun yeni silahları da oyuna ekleyecek olan bu DLC, otomatik silahlardan tüfeklere, pompalılardan uzun menzillilere kadar birçok farklı silahı envanterimize ekleyecek. They Shall Not Pass ile oyuna gelecek silahları ve araçları daha yakından görmek için hemen aşağıdaki videoyu izleyebileceğiniz gibi onun altında da DICE tarafından yayınlanan tanıtım videosuna da göz atabilirsiniz.

