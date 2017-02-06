Battlefield 1 Torrente Düştü!

Geçtiğimiz senenin en başarılı FPS oyunları arasında yer alan Battlefield 1 çıkışının üzerinden aylar geçtikten sonra korsan paylaşım grupları tarafından kırılarak torrent aracılığıyla illegal olarak dağıtılmaya başlandı. Electronic Arts'ın Origin üzerinden resmi olarak dağıttığı Battlefield 1, birçok hit oyunun korsan kopyalanmasını engellemeyi amaçlayan Denuvo sistemi ile korunuyordu. Fakat bu kopya koruma sistemi CPY karşısında dayanamadı ve oyunun kırılmış hali internete düştü. CPY ekibi geçtiğimiz haftalarda da Resident Evil 7'yi de çıkışının 5 gün ardından kırmış ve Denuvo kopya koruma sistemine büyük bir darbe indirmişti. CPY, Battlefield 1'i kırmakta biraz geç kalmış olsa da Denuvo'ya etkili bir darbe daha indirdi.

Denuvo'nun geçtiğimiz 2 sene boyunca korsan ekiplere kök sötürdüğü ve 3DM gibi korsan grupların Denuvo nedeniyle faaliyetlerini durdurduğu düşünülürse önümüzdeki dönemde firmanın kopya koruma sistemini geliştirmek ve açıkları kapatmak için büyük çaba göstermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Electronic Arts'ın yayınlamış olduğu birçok hit oyun (FIFA 17, son Need for Speed oyunu, Titanfall 2) halen kırılabilmiş değil. Fakat CPY'nin Battlefield 1'i kırmasının ardından sıranın bu oyunlara gelmiş olması muhtemel bir sonuç.

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Battlefield 1 İncelemesi