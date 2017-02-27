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Battlefield 1'e Zombi Modu Mu Geliyor?

Zombi modu denilince akla gelen ilk oyunlardan birisi Call of Duty serisi oluyor. Fakat bu sefer EA'nin 1.Dünya Savaşı'nı konu alan yeni oyunu Battlefield 1'e zombi modunun gelmesi söz konusu olabilir.

Battlefield 1'e zombi modunun eklenmesi dedikodusu oldukça sağlam delillere dayanıyor. Geçtiğimiz günlerde bazı oyuncular Battlefield 1'in They Shall Not Pass adlı DLC'sindeki Fort Vaux haritasını oynarken ilginç seslere tanık oldular. Bu ilginç sesleri kayıt altına alan birçok oyuncu da olmuş. Bu sesler Fort Vaux haritasının yeraltı mahzenlerinde kaydedilmiş. Aşağıdaki videodan bu ilginç sesleri duyabilirsiniz. Birçok kişinin tahminine katılarak bu seslerin bize de zombi sesi gibi geldiğini söyleyebiliriz.

Fakat EA tarafından herhangi bir zombi modu gibi bir şey hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Fakat geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz "New Beginnings" yani "Yeni Başlangıçlar" dog tag'i ile birçok yeni eklenti Battlefield 1 için mümkün olabilir.

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Yazar: - 27.02.2017

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