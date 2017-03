Battlefield 1'in İlk Ek Paketinin Tanıtım Videosu Yayınlandı

21 Ekim 2016 tarihinde piyasaya çıkan yeni Battlefield serisi oyunu Battlefield 1'in ilk ek paketinin tanıtım videosu yayınlandı ve çıkış tarihi açıklandı.

İsminden de anlaşılabileceği üzere I. Dünya Savaşı'nı konu alan ve o eski tarihlerin savaş senaryolarını gelişmiş grafikler ve etkileyici bir oynanış ile oyunculara sunan Battlefield 1'in ilk ek paketi "They Shall Not Pass" olarak adlandırılmış. Bu genişleme paketi Premium Pass sahipleri için 14 Mart tarihinde oynanabilir olacak. Premium Pass sahibi olmayan oyuncular ise bu ek paketi oynayabilmek için 28 Mart tarihini beklemek durumunda kalacaklar. They Shall Not Pass adlı bu ek paketin 1 dakikalık kısa tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bu ek paket ile oyuna Verdun Heights (Verdun Tepeleri), Fort Vaux (Vaux Kalesi), Soissons (Fransa'nın tarihteki ilk başkenti) ve Rupture (Kırılma) haritaları eklenecek. Bu haritaların tamamı Fransa'ya ait mekanlardan oluşuyor. Aynı zamanda They Shall Not Pass ek paketiyle birlikte yeni bir oyun modu da oyunculara sunulacak. Bu mod "Frontlines" olarak adlandırılmış ve cephe hattı anlamına geliyor. Bu oyun modunda her iki takım da bayrağı ele geçirmeye çalışıyor ve ele geçirildikten sonra aynı mücadele başka bayrak için yapılıyor. Düşman karargahı ele geçirilince ise oyun "Rush" yani akın tarzına dönüyor.

Ek paket ile oyuna eklenenler arasında "New Stationary Weapon" yani yeni bir sabit silah, "Trench Raider Elite Class" yani elit sınıf siper akıncısı, "Assault Tank Gun" yani taarruz tank topu ve "Pilot A Steel Behemoth" olarak adlandırılan bir çelik behemot da yer alıyor. They Shall Not Pass adlı ek paket ile ilgili daha detaylı bilgilere bu resmi sayfadan ulaşabilirsiniz.

Battlefield 1'e ayrıca Name of the Tsar, Turning Tides ve Apocalypse olarak adlandırılan üç ek paket daha gelecek. Bunlarla ilgili detaylara da buradan ulaşabilirsiniz.

