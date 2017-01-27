Battlefleet Gothic: Leviathan(Android)
Galaksiler arası savaşlara katılıyor ve filonuzu geliştiriyorsunuz
Battlefleet Gothic: Leviathan, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir uzay stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Destansı uzay savaşlarının gerçekleştiği oyunda stratejik bilginizi konuşturuyorsunuz.
Stratejik tabanlı bir uzay savaşı olarak karşımıza çıkan Battlefleet Gothic: Leviathan, gerek grafikleri gerekse atmosferik ortamı olsun harika bir oyun olarak nitelendirilebilir. Galaksiler arası savaşların gerçekleştiği oyunda kendi filonuzu kuruyor ve işgalci güçlerle mücadele ediyorsunuz. Savunma ve saldırı yapabileceğiniz oyunda gerçek zamanlı savaşlara dahil olabiliyor ve deneyiminizi arttırabiliyorsunuz. Destansı savaşların gerçekleştiği oyunda aksiyona ve maceraya doyuyorsunuz. Harika 3 boyutlu uzay gemileri, kolay kontrol mekanizması ve basit arayüzü ile Battlefleet Gothic: Leviathan bağımlılık yapıcı bir oyundur.
Online olarak oynanan oyunda dünyanın her bölgesinden insanlara meydan okuyabilir ya da müttefik olabilirsiniz. Yeni yerleri fethetmeli ve sahip olduğunuz bölgeyi genişletmelisiniz. Uzay oyunlarından hoşlanan biriyseniz bu oyunun tam size göre olduğunu da söyleyebilirim. Tamamen uzayda geçen oyunda filonuzu en iyi şekilde yönetmelisiniz.
Battlefleet Gothic: Leviathan oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Grand Cauldron
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