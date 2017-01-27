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Battlefleet Gothic: Leviathan
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Battlefleet Gothic: Leviathan

(iOS)
Battlefleet Gothic: Leviathan İndir Hemen İndir

361 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Battlefleet Gothic: Leviathan
Battlefleet Gothic: Leviathan
Battlefleet Gothic: Leviathan
Battlefleet Gothic: Leviathan
Battlefleet Gothic: Leviathan

Filonuzu kuruyor ve heyecanı yüksek savaşlara katılıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Battlefleet Gothic: Leviathan, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir uzay stratejisidir. Aksiyon ve macera dolu bir oyun olan Battlefleet Gothic: Leviathan ile stratejik bilginizi test ediyorsunuz.

Uzayda geçen bir strateji oyunu olarak karşımız çıkan Battlefleet Gothic: Leviathan, kolay kontrolleri ve harika atmosferiyle bağımlılık yapan bir oyundur. Oyunda kendi filonuzu kuruyor ve dünyanın diğer bölgesindeki insanlara karşı mücadele veriyorsunuz. İşgalci güçlerle savaşıyor ve galaksinizi korumaya çalışıyorsunuz. Saldırı ve savunma yaptığınız oyunda aksiyona doyuyorsunuz. Gerçek zamanlı olarak oynanan oyunda isterseniz arkadaşlarınıza isterseniz de tanımadığınız insanlara meydan okuyabilirsiniz. Destansı mücadeleler için Battlefleet Gothic: Leviathan oyununu mutlaka indirmelisiniz. Bu oyunun özellikle uzayı sevenlerin hoşuna gideceğini de söyleyebilirim. Harika grafikleri ve başarılı atmosferiyle Battlefleet Gothic: Leviathan mutlaka denenmesi gereken bir oyundur.

Oyundaki amacınız kendinize bir filo toplamak ve geliştirmek. Filonuz ne kadar güçlü olursa başarı oranınız da artıyor ve diğer oyunculara meydan okuyabiliyorsunuz. Kolay kontrolleri ve farklı mekanizmalarıyla Battlefleet Gothic: Leviathan sizleri bekliyor.

Battlefleet Gothic: Leviathan oyununu iOS cihazlarınıza 34,99 TL ödeyerek indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Grand Cauldron
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