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BAU
TamindirMobilEğitimBAU - Android Için Bahçeşehir Üniversitesi Uygulaması

BAU

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
BAU
BAU
BAU
BAU

Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri için geliştirilen BAU uygulamasıyla kişisel bilgilerinize ve üniversite hizmetlerine Android cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri için geliştirilen BAU uygulamasıyla kişisel bilgilerinize ve üniversite hizmetlerine Android cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerin ders programı ve sınav tarihlerini görebileceği, sınav sonuçlarına ulaşabileceği BAU uygulaması gerçek anlamda öğrenci dostu olarak geliştirilmiş diyebilirim. Kampüste neler oluyor sayfası, staj yapmak isteyenler için staj ilanları sayfası sunan uygulamada Bahçeşehir Üniversitesi’nin diğer ülkelerde açılan programlarını da görebiliyor ve başvuru yapabiliyorsunuz.

Öğrenci Dekanlığı’ndaki işleriniz için iletişim bilgileri ve tüm kampüslerin iletişim bilgilerini de sunan BAU uygulamasında, ayrıcalıklı diplomanızı hazırlamak için BAU Plus sayfasını inceleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Ders programı ve sınav tarihleri öğrenme,
  • Öğrenci kartı görüntüleme,
  • Staj ilanları sayfası,
  • Öğrenci Dekanlığı iletişim bilgileri,
  • Ayrıcalıklı diploma hazırlama,
  • Diğer ülkelerde açılan programları görme ve başvuru yapma.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Bahçeşehir University
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