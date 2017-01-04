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BBC, Türkiye’ye Meteor Düşürünce Büyükelçi Espriyi Patlattı

BBC Türkiye’ye Meteor Düşürünce

BBC Türkçe "Dünya'ya asteroit çarpması nasıl önlenecek?" başlıklı haberini Twitter’da bir animasyonla paylaşmak istedi. Bu haber için hazırlanan kısa GIF animasyonda temsili bir gök cisminin tam Türkiye’nin üzerine denk geliyor olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Tevbe Glühwein isimli bir Twitter kullanıcısı İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'u da etiketleyerek iletiye, "Meteorun tam Türkiye'ye düşmesini nasıl açıklıyorsunuz? Bu da mı tesadüf!" diye bir soru sorunca Moore, BBC Türkçe'yi de etiketleyerek, "Bu taş altında bir İngiliz parmağı var mı?" sorusuyla, İngiliz yayın kuruluşunun Türkçe servisine esprili bir soru yöneltti.

Daha sonra Twitt’in altında farklılaşan ve espri düzeyi yükselen iletileri aşağıdan takip edebilirsiniz.

BBC Türkiye’ye Meteor Düşürünce

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Yazar: - 04.01.2017

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