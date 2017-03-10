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BBGO
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BBGO

BBGO İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
BBGO
BBGO
BBGO
BBGO

Sesinizle karakteri kontrol ediyorsunuz.

Erkan Calp Son güncelleme 23 dakika önce

BBGO, Don’t Stop! Eighth Note gibi sesli komutlarla oynanan iki boyutlu platform oyunu. Çıkardığımız sesin şiddetine göre karakterimiz hareket edip, engelleri aşıyor.

Android telefon ve tablette oynanabilen bu platform oyununu benzerlerinden ayıran en önemli nokta; sesle oynanabilmesi. Mikrofona erişim verdikten sonra oynamaya başlayabiliyoruz. Karakterimiz, sesimizin alçalıp yükselmesine göre farklı hareketler sergiliyor. Bağırdığımız vakit zıplıyor, normal seviyede de koşuyor.

BB serisinin yeni oyununda oynanış tamamen farklılaştırılsa da görsel çizgileri korunmuş. Her zaman olduğu gibi neon stili grafikler karşımızda. Karakter ve kutucuklar da yine alıştığımız tasarımda.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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