BBGO
Sesinizle karakteri kontrol ediyorsunuz.
BBGO, Don’t Stop! Eighth Note gibi sesli komutlarla oynanan iki boyutlu platform oyunu. Çıkardığımız sesin şiddetine göre karakterimiz hareket edip, engelleri aşıyor.
Android telefon ve tablette oynanabilen bu platform oyununu benzerlerinden ayıran en önemli nokta; sesle oynanabilmesi. Mikrofona erişim verdikten sonra oynamaya başlayabiliyoruz. Karakterimiz, sesimizin alçalıp yükselmesine göre farklı hareketler sergiliyor. Bağırdığımız vakit zıplıyor, normal seviyede de koşuyor.
BB serisinin yeni oyununda oynanış tamamen farklılaştırılsa da görsel çizgileri korunmuş. Her zaman olduğu gibi neon stili grafikler karşımızda. Karakter ve kutucuklar da yine alıştığımız tasarımda.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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