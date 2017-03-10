BBGO, iPhone ve iPad'de oynanabilen neon grafiklere sahip tuğla kırma oyunu BB serisinin yenisi. Bu sefer tuğlaların üzerinde koşarak ilerleyen bir karakteri sesli komutlarımızla yönetiyoruz. Sesimizin seviyesine göre koşan veya zıplayan karakterimizi mümkün olduğunca uzağa ilerletmeliyiz.

BB serisinin yeni oyununda tüm seride gördüğümüz karakter karşımıza çıkıyor. Dıştan görebildiğimiz karakterimiz sürekli koşar vaziyette ilerliyor. Kutucuklardan oluşan platform üzerinde koşarken aşağıya düşmemesi için herhangi bir tuşa dokunmak yerine sesimizi kullanıyoruz. Alçak ses çıkartırsak karakterimiz koşmaya devam ediyor. Sesimizi yükselttiğimizde de zıplıyor.

Çin’de oldukça popüler olan Don't Stop! Eighth Note oyununa benzer yapıda olan yapım, sonsuz oynanış sunduğundan bir süre sonunda sıkıcı hal almaya başlıyor.