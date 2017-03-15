BDDK, Bütün Kredi Kartlarını İnternetten Alışverişe Kapatıyor

Uzun adı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olan BDDK, online alışverişleri ilgilendiren ve kredi kartı ile internetten alışveriş hakkında ciddi düzenlemeler getiren yeni kararını duyurdu. Bu karara göre Türkiye'de faaliyet gösteren bütün bankaların müşterilerine sunduğu kredi kartları internetten alışverişe kapatılacak. Fakat bu kalıcı bir kapatma olmayacak; tüketiciler bankaları ile iletişime geçerek sahip oldukları kredi kartlarını internetten alışverişe açabilecek. Yani internet üzerindeki sitelerden alışveriş yapmadan önce kredi kartınıza internetten alışveriş yetkisi kazandırmanız gerekecek.

BDDK'nın düzenlemesi hem bankalardan yeni alınacak kredi kartlarını hem de kullanılmakta olan kredi kartlarını kapsayacak. Kredi kartınızı önceden internetten alışverişe açtırmış olsanız bile tekrar internetten alışverişe açtırmanız gerekecek.

BDDK'nın yeni kredi kartı uygulamasının başlangıç tarihi ise 17 Ağustos 2017 olacak. Bu tarihe kadar bankalarıyla iletişime geçip kartlarını internetten kullanıma açtırtmayan tüketiciler kartlarını online alışverişlerde kullanamayacaklar.

BDDK, bu uygulamanın güvenlik gerekçesiyle yapıldığını belirtmekte. BDDK'nın yaptığı açıklamada dikkat çeken bir bilgi de tüketicilerin kartlarını internetten alışverişe açtırtma onayı vermek için SMS veya e-posta gibi yolları kullanamayacak olmaları. Tüketiciler, kredi kartlarını internetten alışverile açtırtmak için yazılı veya sesli onay vermek zorunda olacak.

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