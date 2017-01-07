Beam, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz bir canlı yayın yapma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Beam ile oynadığınız oyunları canlı olarak yayınlayabilir ya da diğer oyuncuları yakından takip edebilirsiniz.

Dünyanın her bölgesinden oyuncuları takip edebileceğiniz bir uygulama olarak dikkat çeken Beam ile kendi sosyal ağınızı oluşturabiliyor ve gerçek zamanlı yayınları izleyebiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir uygulama olan Beam ile herhangi bir gecikme yaşamadan yayınları izleyebiliyorsunuz. Farklı oyuncularla iletişim kurabileceğiniz, takip edebileceğiniz ve puanlar kazanabileceğiniz Beam ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Uygulamada izlediğiniz videolara yorum yapabiliyor ve Google hesabınızla uygulamaya giriş yaparak Plazma TV'lerinize yayınları yollayabiliyor ve yüksek kaliteli görüntülerin zevkini çıkarabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir arayüzü bulunan Beam, tüm oyuncuların telefonlarında olması gereken bir uygulamadır.

Beam uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.