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Beam
TamindirMobilSosyal MedyaBeam - Android Için Canlı Yayın Yapma Ve İzleme Uygulaması

Beam

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Beam
Beam
Beam
Beam

Oynadığınız oyunları yayınlayabilir ve diğer oyuncuları takip edebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Beam, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz bir canlı yayın yapma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Beam ile oynadığınız oyunları canlı olarak yayınlayabilir ya da diğer oyuncuları yakından takip edebilirsiniz.

Dünyanın her bölgesinden oyuncuları takip edebileceğiniz bir uygulama olarak dikkat çeken Beam ile kendi sosyal ağınızı oluşturabiliyor ve gerçek zamanlı yayınları izleyebiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir uygulama olan Beam ile herhangi bir gecikme yaşamadan yayınları izleyebiliyorsunuz. Farklı oyuncularla iletişim kurabileceğiniz, takip edebileceğiniz ve puanlar kazanabileceğiniz Beam ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Uygulamada izlediğiniz videolara yorum yapabiliyor ve Google hesabınızla uygulamaya giriş yaparak Plazma TV'lerinize yayınları yollayabiliyor ve yüksek kaliteli görüntülerin zevkini çıkarabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir arayüzü bulunan Beam, tüm oyuncuların telefonlarında olması gereken bir uygulamadır.

Beam uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Beam Interactive
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