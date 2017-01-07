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Beam
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Beam

(iOS)
Beam İndir Hemen İndir

66.2 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5

Oynadığınız oyunları canlı yayın yapabilir ve diğer oyuncularla iletişime geçebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 34 dakika önce

Beam, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz bir canlı yayın yapma uygulamasıdır. Beam ile oynadığınız oyunları canlı yayın yapabiliyor ve diğer oyuncuları takip edebiliyorsunuz.

Popüler canlı yayın yapma uygulamalarından bir tanesi olarak karşımıza çıka Beam ile oynadığınız oyunları canlı yayın yapabiliyor ve diğer oyuncuların yayınlarını takip edebiliyorsunuz. Oldukça basit bir kullanımı bulunan ve gelişmiş özelliklere sahip olan uygulama ile kendi sosyal ağınızı oluşturabiliyorsunuz. Gecikme yaşamadan yayınlar yapabilir ve dünyanın her bölgesinden oyuncularla iletişim kurabilirsiniz. Gelişmiş özellikleri ve kullanışlı arayüzü ile Beam mutlaka her oyuncunun telefonunda olması gerekiyor. Uygulamada izlediğini canlı yayınları Plazma TV'lerinize de yollayabiliyor ve daha geniş ekranda yayınları takip edebiliyorsunuz. Oyuncularla iletişim kurabilir, yayınlara yorum yapabilir ve oyunlarınıza zevk katabilirsiniz. 

Beam uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.2 ve üzeri
Üretici:
Beam Interactive
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