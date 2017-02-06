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Beat Racer
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Beat Racer

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Beat Racer
Beat Racer
Beat Racer
Beat Racer
Beat Racer

Dinamik grafiklere ve harika atmosfere sahip olan bir yarış oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkan Beat Racer'da engellerden kaçarak en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Muhteşem bir atmosferde geçen oyunda işiniz oldukça zor.

Karşınıza çıkan engellerden kaçıp yolunuza çıkan puanları toplamaya çalışıtğınız bir oyun olarak karşımıza çıkan Beat Racer, harika atmosferi ve elektronik müzikleriyle ilgi çekiyor. Fütüristik tabanlı görsellere sahip olan oyunda benzersiz grafikler ve kolay kontroller yer alıyor. Son derece kolay kontrollerin ve farklı mekanizmaların yer aldığı oyunda oldukça eğleniyorsunuz. Sonsuz beceri oyunu tarzında bir kurguya sahip olan Beat Racer, can sıkıntısına birebir. Birbirinden eğlenceli müzikleri, bağımlılık yapıcı etkisiyle Beat Racer sizleri bekliyor. 

Oyunda kullandığınız arabaların renklerini kendinize göre ayarlayabiliyor, farklı arabalar arasında seçim yapabiliyorsunuz. Minimalist üç boyutlu tasarımı ve gerçeküstü dünyasıyla Beat Racer oyununu mutlaka denemelisiniz. Yüksek hıza ulaşıp tüm düşmanları yenmelisiniz.

Beat Racer oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
LILA SOFT
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