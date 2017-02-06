Beat Racer, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Fütüristik bir temaya sahip olan oyunda engellerden kaçarak yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Oldukça zorlu bir yarış-beceri karışımı bir oyun olarak karşımıza çıkan Beat Racer, minimalist tasarımı ve kolay kontrolleriyle dikkat çekiyor. Harika bir atmosferde geçen oyunda engellerden kaçarak yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Farklı arabaları kontrol edebileceğiniz oyunda farklı dünyalarda yarışabiliyorsunuz. Eğlenceli müziklerin ve bağımlılık yapıcı olayların yer aldığı oyunda aksiyon dolu sahnelerde sizleri bekliyor. Benzersiz grafikleri ve kolay kontrolleriyle Beat Racer sizleri bekliyor. Can sıkıntınızı giderebilecek nitelikte bir oyun olarak karşımıza çıkan Beat Racer oyununu mutlaka denemelisiniz.

Minimalist tasarımı ve harika atmosferiyle bağımlılık yapıcı bir yarış oyunu olan Beat Racer'da farklı araçlar kullanabiliyor ve kullandığınız aracın renkleryle de oynayabiliyorsunuz. Yüksek skorlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmanız gerekiyor. Beat Racer oyununu mutlaka denemelisiniz.

Beat Racer oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.