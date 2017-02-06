Beat Racer(iOS)
Engelleri aşmaya çalışıyor ve en uzun mesafeye ulaşıyorsunuz
Beat Racer, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Fütüristik bir temaya sahip olan oyunda engellerden kaçarak yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Oldukça zorlu bir yarış-beceri karışımı bir oyun olarak karşımıza çıkan Beat Racer, minimalist tasarımı ve kolay kontrolleriyle dikkat çekiyor. Harika bir atmosferde geçen oyunda engellerden kaçarak yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Farklı arabaları kontrol edebileceğiniz oyunda farklı dünyalarda yarışabiliyorsunuz. Eğlenceli müziklerin ve bağımlılık yapıcı olayların yer aldığı oyunda aksiyon dolu sahnelerde sizleri bekliyor. Benzersiz grafikleri ve kolay kontrolleriyle Beat Racer sizleri bekliyor. Can sıkıntınızı giderebilecek nitelikte bir oyun olarak karşımıza çıkan Beat Racer oyununu mutlaka denemelisiniz.
Minimalist tasarımı ve harika atmosferiyle bağımlılık yapıcı bir yarış oyunu olan Beat Racer'da farklı araçlar kullanabiliyor ve kullandığınız aracın renkleryle de oynayabiliyorsunuz. Yüksek skorlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmanız gerekiyor. Beat Racer oyununu mutlaka denemelisiniz.
Beat Racer oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.1 ve sonrası
- Üretici:
- LILA SOFT
Yarış Popülerleri
- Hill Climb RacingEngebeli Arazide Yarış Oyunu
- Asphalt 8: AirborneiPhone ve iOS için Araba Yarışı Uygulaması
- GT Racing 2iPhone ve iPad için GT Racing 2 Oyunu
- Hill Climb Racing 2iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Yarış Oyunu
- Need for Speed Most WantediPhone, iPad ve iPod için Need for Speed Most Wanted Oyunu
Beat Racer Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı