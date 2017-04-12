Beat the Boss 2, seri haline gelen patron dövme oyunu. Çalışan kişilerin çok daha keyif alarak oynadığı oyunda patron üzerine denebilecek birçok silah mevcut. Tabanca, tüfek, bazuka, balta, şişe, boks eldiveni ve daha nice silahı patronunuz üzerinde kullanabiliyorsunuz. Android telefonda keyifle oynayacağınız, tam bir zaman geçirmelik bir mobil oyun.

Mobil platformda 16 milyon indirmeye ulaşan nadir seri oyunlarından biri Beat the Boss. Oyunun ikincisinde son derece kızgın olup bunu yüzüne söyleyemediğiniz patronunuzdan tüm hıncınızı alabilmeniz için etkili, aklınıza dahi gelemeyecek silahlar veriliyor. Farklı yerlerde geçen oyunda patronunuzu dövebilmeniz için son derece seri olmanız gerekiyor. Patronun hiç beklemediği noktalardan silahı çıkartmalısınız.