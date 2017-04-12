Beat the Boss 2(Android)
Patrona gününü gösterin.
Beat the Boss 2, seri haline gelen patron dövme oyunu. Çalışan kişilerin çok daha keyif alarak oynadığı oyunda patron üzerine denebilecek birçok silah mevcut. Tabanca, tüfek, bazuka, balta, şişe, boks eldiveni ve daha nice silahı patronunuz üzerinde kullanabiliyorsunuz. Android telefonda keyifle oynayacağınız, tam bir zaman geçirmelik bir mobil oyun.
Mobil platformda 16 milyon indirmeye ulaşan nadir seri oyunlarından biri Beat the Boss. Oyunun ikincisinde son derece kızgın olup bunu yüzüne söyleyemediğiniz patronunuzdan tüm hıncınızı alabilmeniz için etkili, aklınıza dahi gelemeyecek silahlar veriliyor. Farklı yerlerde geçen oyunda patronunuzu dövebilmeniz için son derece seri olmanız gerekiyor. Patronun hiç beklemediği noktalardan silahı çıkartmalısınız.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Game Hive Corporation
İlerlemeli Popülerleri
- Temple RunAndroid için Temple Run Oyunu
- Dragon CityAndroid için Ejderha Geliştirme Oyunu
- Exploration LiteAndroid İçin Minecraft Benzeri Oyun
- The Amazing Spider-ManAndroid İçin The Amazing Spider-Man Oyunu
- Fireboy and WatergirlAndroid için Ateş ve Su Oyunu
Beat the Boss 2 Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı