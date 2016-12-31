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Bebek Mağazaları
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Bebek Mağazaları

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bebek Mağazaları
Bebek Mağazaları
Bebek Mağazaları

Bebek Mağazaları uygulamasıyla anne ve bebek ürünleri satan online mağazalara kolayca ulaşabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Bebek Mağazaları uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan anne ve bebek ürünleri satan mağazaların web sitelerine kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz.

Bebeğiniz için çeşitli ürünler arıyorsanız, farklı modeller görmek ve bunları daha ucuza almak istiyor olabilirsiniz. Bu amaca yönelik geliştirilen Bebek Mağazaları uygulamasında, anne ve bebek ürünleri satan mağazaların internet sitelerine tek platform üzerinden erişebilmeniz düşünülmüş.

Bebek giyim mağazaları, bebek arabaları, anne ve bebek kıyafetleri, bebekler için oyuncaklar gibi kategoriler altında hizmet veren alışveriş sitelerine kolaylıkla ulaşabileceğiniz uygulamada şu mağazaları görebilirsiniz: Ebebek, Babymall, Minico, Chicco, Bebek House, Civil, Mini City, Joker Bebe, Panço, İlke Bebe, Welcome Baby, Unnado, Soobe, Kanz Shop, Görüş Bebe, Arın Bebe, Butik Bebe, Toker Bebe.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
BSM Android
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