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Beğeni Atmasanız da Twitter, İletilerle İlgili Fikrinizi Sizden Daha İyi Biliyor

Beğeni Atmasanız da Twitter Sizin Fikrinizi Sizden Daha İyi Biliyor

Twitter'da takipçilerinizin gönderilerini beğenip beğenmemeniz servis için çok da önemli değil. Çünkü daha önce yaptığınız tüm beğenileri sıkı bir şeklide takip eden uygulama, neyi beğenip beğenmeyeceğinizi son derece titizlikle takip ederek tahmin edebiliyor.

Bu algoritması sayesinde de size gönderdiği iletileri bu yöntemle son derece net bir şekilde seçebiliyor. Böylelikle sizin beğeni alışkanlığınıza uygun içerikleri tek tek seçerek size gönderiyor.

Twitter'ın bu algoritması sadece beğeniler üzerinden size seçenekler sunmuyor, algoritma Retweet edilen gönderiler ve beğeniler arasında da karşılaştırmalar yaparak, cevap verdiğiniz twitleri de bu oran hesabının içine katıyor. Böylece Twitter alışkanlığınızın bir ortalamasını alabiliyor.

Sosyal medya servislerinin milyarca ortada dolaşan kullanıcı verilerini derleyip toplaması ve bundan kullanıcının işine yarayabilecek bir servis çıkarması çok kolay değil. Özellikle, Facebook bu tür eşleştirmeler için 8 katrilyon kadar veri işlemek zorunda kalıyor.

Sosyal medya servislerinin hemen her birinde bu tür algoritmalar aka planda deliler gibi çalışıyorlar. Ancak yine de mükemmel olduklarını hala iddia edemiyoruz. Ama bu tüm bu çabanın boşa gidiyor olması anlamına da gelmiyor. 

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

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Yazar: - 07.03.2017

Beğeni Atmasanız da Twitter, İletilerle İlgili Fikrinizi Sizden Daha İyi Biliyor İçin Yorum Yaz

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