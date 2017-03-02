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Behzat Ç. Ekranlara Netflix Sayesinde Geri Dönüyor

Behzat Ç. Ekranlara Netflix Sayesinde Geri Dönüyor

Behzat Ç., Türk yapımı polisiye filmlerinin arasında bambaşka bir öneme sahip. "Söylenmeyenleri söyleyen dizi" olarak akıllarda kalan dizi hükümeti ve hükümeti oldukça rahatsız etmiş, sürpriz bir sonla (!) ekranlara 2013 Mayıs ayında veda etmişti.

Dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem ile Behzat Ç. karakterinin yaratıcısı Emrah Serbes, "Kimseye eyvallah demeden geldik eyvallah demeden gidiyoruz" derken, dizinin son bölümünü de 17 Mayıs 2013'de Ankara'da yüzlerce kişiye Sakarya Meydanı'ndaki dev ekrandan seyrettirmişti.

Ancak sevilen dizi Netflix servisi ile izleyicilerin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor. Böylece 3 sezon izleyenleri ekrana çivileyen Behzat komiser ile yeniden buluşma imkânına kavuşacağız gibi görünüyor.

Netflix Turkiye Twitter resmi sayfasında, dizinin tüm bölümlerinin kanalda yeniden yayınlanacağını bildiren bir twit paylaşıldı. Bu iletinin sürprizi, seriye ait tüm bölümlerin 1 Mart'tan itibaren Netflix'de yayınlanacağı ve  bir de hoş bir Narcos-Behzat Ç. mesh-up fragmana yer vermesi oldu.

Netflix genel olarak bir dizinin sezonları ardı ardına yayınladığında, bu mutlaka yeni bir sezonun habercisi olarak algılanıyor. Bu durumda "Behzat Ç. İçin her şey bitmemiş olmayabilir" yorumları yapılıyor.

Behzat Ç.'nin son sezonu Cumartesi Anneleri, kadına yönelik şiddet, Festus Okey cinayeti, translara dönük saldırılar, kışlada şüpheli biçimde ölen askerler ve üniversitelerdeki özel güvenlik terörü gibi konulara değinince sürpriz (!) bir şekilde ekrana veda etmişti.


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Yazar: - 02.03.2017

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