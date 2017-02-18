beIN Sports uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan tüm spor müsabakalarının videolarını ve spor haberlerini takip edebilirsiniz.

Digiturk’ün futbol kanalı Lig TV’nin beIN Sports adıyla yola devam etmesinin ardından, mobil uygulamaları da aynı şekilde yoluna devam ediyor. Güncel futbol haberleri, futbol videoları, SporToto Süper Lig, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa Ligleri, SporToto Basketbol Süper Lig ve Turkish Airlines Euroleague maç özetleri ve gollerini beIN Sports uygulamasından izleyebiliyorsunuz. Takımınıza dair tüm haberleri ve gelişmeleri de takip edebileceğiniz uygulama merak ettiğiniz tüm gelişmeleri sizlere sunuyor.

Puan durumu, fikstür, canlı maç skorları, maç yorumları ve foto galerilerine de ulaşabileceğiniz beIN Sports uygulamasını futbol dünyasındaki en sıcak gelişmeleri takip etmek istiyorsanız ücretsiz olarak indirebilirsiniz.