Beklenen Oldu! Facebook Hikaye Özelliği Geliyor
Tam "neresi eksik kaldı" diye düşünüyorduk ki, Facebook’da anasayfasına 24 saatlik hikaye özelliğini eklediğini duyurdu. Üstelik bu sefer sadece hikayeyle sınırlı kalmadı, filtrelerden, maskelere ve dinamik objelere, hatta tek izlemelik doğrudan mesajlara kadar Snapchat’in tüm özelliklerini bünyesine kattığını açıkladı.
Snapchat’i bitirmeye yemin etmiş gibi davranan Zuckerberg, Instagram, Whatsapp ve Mesenger’a eklediği hikaye özelliğinden sonra yetinmedi, Snapchat’i sevmemize sebep olmuş tüm özellikleri Facebook’a getirdiğini duyurdu.
Instagram’da çok tutulan hikaye özelliği, Whatsapp ve Messenger uygulamalarında yeterince ilgi görmemiş, hatta eleştirilere maruz kalmıştı. Facebook Anasayfamızda da görmeye başlayacağımız hikaye özelliğine nasıl tepkiler gelecek, uygulama bu güncellemesinden ne kadar başarı toplayacak hep birlikte göreceğiz.
Bu yeni güncelleme hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Biz de sitemize hikaye özelliği eklesek mi ne dersiniz?
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