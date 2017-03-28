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Beklenen Oldu! Facebook Hikaye Özelliği Geliyor

facebook hikaye özelliği

Tam "neresi eksik kaldı" diye düşünüyorduk ki, Facebook’da anasayfasına 24 saatlik hikaye özelliğini eklediğini duyurdu. Üstelik bu sefer sadece hikayeyle sınırlı kalmadı, filtrelerden, maskelere ve dinamik objelere, hatta tek izlemelik doğrudan mesajlara kadar Snapchat’in tüm özelliklerini bünyesine kattığını açıkladı.

Snapchat’i bitirmeye yemin etmiş gibi davranan Zuckerberg, Instagram, Whatsapp ve Mesenger’a eklediği hikaye özelliğinden sonra yetinmedi, Snapchat’i sevmemize sebep olmuş tüm özellikleri Facebook’a getirdiğini duyurdu.

Instagram’da çok tutulan hikaye özelliği, Whatsapp ve Messenger uygulamalarında yeterince ilgi görmemiş, hatta eleştirilere maruz kalmıştı. Facebook Anasayfamızda da görmeye başlayacağımız hikaye özelliğine nasıl tepkiler gelecek, uygulama bu güncellemesinden ne kadar başarı toplayacak hep birlikte göreceğiz.

Bu yeni güncelleme hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Biz de sitemize hikaye özelliği eklesek mi ne dersiniz?

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir5.2 MB
Snapchat Android
Snapchat Android Android İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması

İndir151 MB
Snapchat iOS
Snapchat iOS iPhone İçin Snapchat Uygulaması

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Yazar: - 28.03.2017

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