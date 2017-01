Beklenen Pokemon Oyunu Çıktı, Hemen İndirin!

Pokemon GO halen resmi olarak ülkemizde çıkış yapmasa da yeni geliştirilen Pokemon oyunu beklentilerinizi karşılayabilecek yapıda. Pokemon Duel adlı yeni pokemon oyunu bize pokemon savaşlarına katılma imkanı veriyor. Bilindiği üzere Pokemon GO bize gerçek dünyada pokemon avına çıkabilme imkanı veriyordu. Oyun çıkışından sonra önemli güncellemeler almış olsa da Pokemon GO'da diğer oyuncuların pokemonlarıyla kendi pokemonlarımızı karşılaştıramıyorduk. Bir Pokemon eğitmeni olmanın en güzel yönlerinden birinin pokemonlarınızı arenaya çıkarmak olduğu düşünülürse Pokemon GO bu anlamda büyük bir eksiğe sahipti. İşte Pokemon Duel bu açığı kapatabilecek bir mobil oyun.

Android ve iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen ve ücretsiz olarak dağıtılan Pokemon Duel bir masa oyunu şeklinde tasarlanmış. Oyuncular Pokemon Duel'de kendi pokemon takımlarını kuruyorlar ve oyun masasında rakip takımın üssünü ele geçirmeye çalışıyorlar. Oyun masası üzerine pokemonlarımızın yol alabileceği çizgiler yer alıyor. Bu çizgilerde kendimize bir rota belirliyoruz ve rakip takımın pokemonlarıyla çarpışarak ilerliyoruz.

Pokemon Duel'de taktiklerinizi savunmaya ya da saldırıya yoğunlaştırabilirsiniz. Oyunda maçları kazandıkça yeni pokemonlar kazanabiliyor, sahip olduğunuz pokemonları geliştirebilecek eşyaları toplayabiliyorsunuz. Ayrıca pokemonlarımızın yeteneklerini yapılandırmamıza da izin veriliyor.

Pokemon Duel'in en güzel yönü online olarak oynanabilmesi. Yani bu oyunda diğer oyuncuların pokemon takımlarıyla kendi pokemon takımlarınızı karşılaştırabiliyorsunuz. Pokemon Duel'i ücretsiz olarak indirmek için bu bağlantıları kullanabilirsiniz:

Pokemon Go'nun Yeni Güncellemesinde Müthiş Detaylar Açığa Çıktı