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Ben 10: Up to Speed
TamindirMobilOyunlarAksiyonBen 10: Up To Speed - Android İçin Uzay Temalı Koşu Oyunu

Ben 10: Up to Speed

Ben 10: Up to Speed İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ben 10: Up to Speed
Ben 10: Up to Speed
Ben 10: Up to Speed
Ben 10: Up to Speed
Ben 10: Up to Speed

Uzaylıların gücünü onlara karşı kullanın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Ben 10: Up to Speed, Cartoon Network kanalında yayınlan çizgi filmin mobil platforma uyarlanmış oyunu. Görsel çizgileriyle özellikle küçük yaşta oyuncuların ilgisini çekeceğini düşündüğüm oyun sonsuz koşu türünde.

Android platformunda ücretli indirilmeye açılan koşu oyunları arasından küçük yaşta oyuncuları hedef alan kaliteli animasyonlara sahip olmasıyla öne çıkan Ben 10: Tam Gaz oyununda uzaylı saati keşfederek onların güçlerine sahip olan Ben’i kontrol ediyoruz. Uzaylıların güçlerini kullanabildiğimizden onları yenme şansımız oldukça yüksek. Süper güçlü dört kol, kızgın ateş topu, süper hızlı şimşek hız ve daha nice uzaylıya dönüşebilen karakterimize dünyayı kurtarma gibi oldukça zorlu bir görev veriliyor. Uzaylılar ve tuzaklarla dolu yolculuğunda Ben’e eşlik etmek te bizim görevimiz.

Klasik sonsuz koşu oyunlarının çizgisinde uzay temasıyla işlenmiş eğlence dozu yüksek bir mobil oyun Ben 10: Up to Speed (Ben 10: Tam Gaz). Telefon/tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz veyahut küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Cartoon Network
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