Ben 10: Up to Speed, Cartoon Network kanalında yayınlan çizgi filmin mobil platforma uyarlanmış oyunu. Görsel çizgileriyle özellikle küçük yaşta oyuncuların ilgisini çekeceğini düşündüğüm oyun sonsuz koşu türünde.

Android platformunda ücretli indirilmeye açılan koşu oyunları arasından küçük yaşta oyuncuları hedef alan kaliteli animasyonlara sahip olmasıyla öne çıkan Ben 10: Tam Gaz oyununda uzaylı saati keşfederek onların güçlerine sahip olan Ben’i kontrol ediyoruz. Uzaylıların güçlerini kullanabildiğimizden onları yenme şansımız oldukça yüksek. Süper güçlü dört kol, kızgın ateş topu, süper hızlı şimşek hız ve daha nice uzaylıya dönüşebilen karakterimize dünyayı kurtarma gibi oldukça zorlu bir görev veriliyor. Uzaylılar ve tuzaklarla dolu yolculuğunda Ben’e eşlik etmek te bizim görevimiz.

Klasik sonsuz koşu oyunlarının çizgisinde uzay temasıyla işlenmiş eğlence dozu yüksek bir mobil oyun Ben 10: Up to Speed (Ben 10: Tam Gaz). Telefon/tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz veyahut küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz.