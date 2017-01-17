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Ben 10: Up to Speed
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Ben 10: Up to Speed

(iOS)
Ben 10: Up to Speed İndir Hemen İndir

291 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ben 10: Up to Speed
Ben 10: Up to Speed
Ben 10: Up to Speed
Ben 10: Up to Speed
Ben 10: Up to Speed

Dünyayı uzaylıların elinden kurtarın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Ben 10: Up to Speed, iPhone ve iPad’inizde oyun oynayan çocuğunuz, kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz uzay temalı bir sonsuz koşu oyunu. Cartoon Network kanalının popüler çizgi filmlerinden Ben 10’un mobil oyununda uzaylı saati keşfedip onların gücünü kullanabilen Ben’i kontrol ediyoruz.

Uzaylıların dünyayı ele geçirme planlarını suya düşürecek tek kişi olan Ben, araba yolculuğunda Omnitrix adında bir uzaylı saati keşfediyor. Saati kullanarak eşsiz yeteneklere sahip uzaylı süper kahramanlara dönüşebilen karakterimiz, özel güçleri sayesinde önüne çıkan uzaylı, canavar ve diğer engelleri kolaylıkla geçebiliyor. Zorlandığı noktalarda da biz yardımcı oluyoruz.

Uzay temalı sonsuz koşu oyunu olarak karşımıza çıkan Ben 10: Up to Speed (Ben 10: Tam Gaz), çizgi film stili rengarenk görsellere sahip olmasının yanında kolay oynanışıyla küçük yaşta oyuncuları kendine çekiyor.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Cartoon Network
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