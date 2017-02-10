Bethesda Oyunları Temalı Bethesda Pinball Çıktı, Hemen İndirin!

Eskinin ateri salonlarında saatler geçiren biriyseniz, size güzel bir haberimiz var. Retro oyun hastalarını mutlu edecek bu haber, pinball'ın modernize edilmesine belki karşı çıkabilir, fakat oyunun Bethesda temalı bir pinball oyunu olduğunu görünce fikriniz değişecektir. Muhtemelen herkesin hoşuna gidecek heyecan verici bir mobil oyun olan Bethesda Pinball çıktı, hemen indirin!

Zen Studios elinden çıkmış olan Bethesda Pinball, ünlü oyun yapımcısı Bethesda'nın Fallout, DOOM ve The Elder Scrolls V: Skyrim gibi en ikonik oyunlarından esinlenerek yaratıldı. Sadece dekor çeşitlemesine sahip olduğunu da düşünmeyin, oyunun her yapısı bu bahsettiğim oyunlardan izler taşıyor. Örneğin Skyrim'in masası, bazı RPG unsurlarını barındırıyor ve aynı oyunda olduğu gibi Doom'da kana susamış canavarları öldürmekle alakalı. Kulağa hoş geliyor değil mi?

Oyunu indirmeden önce bazı noktaları dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Geliştiriciler uygulamadan para kazanmak için bazen reklam işini abartabiliyorlar, dolayısıyla oyundan soğumak gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu noktada oyun içi satın alımlarla reklamları kaldırabilir ve sıkıntı olmadan oyununuza devam edebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan da Bethesda Pinball'ı indirmeniz mümkün, iyi oyunlar:

İndir Bethesda Pinball Android Android için Bethesda Oyunları Temalı Pinball Oyunu

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