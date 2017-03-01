Bethesda, Oyunlarını AMD Ryzen İşlemciler ve Vega Ekran Kartları İçin Optimize Edecek

Geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklanan AMD Ryzen işlemciler ve bir süre önce duyurulan AMD Vega ekran kartları piyasaya oldukça sağlam adım atacak gibi görünüyorlar. Bu ekran kartları ve işlemciler henüz piyasaya çıkmadan işini şansa bırakmak istemeyen AMD, oyunların yeni AMD ekran kartları ve işlemcilerle daha iyi çperformans sergileyebilmesi için büyük oyun geliştiricileriyle iş birliği yapmayı hedefliyor. Bu amaçla AMD, Bethesda ile anlaştığını duyurdu. Bilindiği üzere Bethesda'yı DOOM, Skyrim (ve diğer Elder Scrolls oyunları), Fallout 4 ve Dishonored 2 gibi oyun dünyasında büyük ses getirmiş oyunlarla tanıyoruz. AMD ve Bethesda işbirliği sayesinde firmanın önümüzdeki dönemde çıkış yapacak Quake Champions ve Prey gibi oyunlarında AMD ekran kartları ve işlemcileri için daha iyi optimizasyon yapıldığını görebileceğiz.

Optimizasyon oyunlar için büyük önem taşıyor; çünkü iyi optimize edilmemiş bir oyun belli işlemciler ve ekran kartları için düşük performans anlamına gelebiliyor. Bu duruma örnek olarak bir oyunun orta segment bir Intel işlemciyle ya da Nvidia ekran kartıyla yüksek kare hızıyla çalışırken, üst segment bir AMD ekran kartı veya işlemciyle düşük kare hızı vermesi gösterilebilir.

AMD ve Bethesda iş birliklerinin sadece pazarlama veya marka ile sınırlı kalan yüzeysel bir ilişki olmayacağını açıklıyor. Bethesda ve AMD mühendisleri, Bethesda tarafından yayınlanacak oyunlar geliştirilirken birlikte çalışacaklar; yani iş birliği işin mutfağından başlayacak.

AMD ve Bethesda'nın iş birlikleri DirectX 12'nin en dişli rakibi olan ve Microsoft'un Windows 10 tekelini yıkabilecek konumda olan Vulkan altyapısını da kapsayacak. DOOM'da kullanıldığına tanık olduğumuz bu altyapı oyunlarda performansı gözle görülür derecede artırabiliyor.

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