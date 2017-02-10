Bethesda Pinball
Bethesda oyunları temalı Pinball oynamak ister misiniz?
Bethesda Pinball, Fallout, DOOM ve The Elder Scrolls V: Skyrim gibi en ikonik Bethesda oyunlarından esinlenen ve bu üç inanılmaz pinball masasında hayatta kalmaya çalıştığınız bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden oynayabileceğiniz oyunda, dünyanın her yerinden oyunculara karşı durarak yeteneklerinizi sınayabilirsiniz.
Zen Studios elinden çıkmış oyunları takip ediyorsanız, yepyeni bir deneyime hazır olur derim. Bethesda Pinball, son zamanlarda gördüğüm en iyi dinamiklere sahip oyunlardan biri ve denenmeyi kesinlikle hak ediyor. Fallout, DOOM ve The Elder Scrolls V: Skyrim gibi en ikonik Bethesda oyunlarından esinlenen ekip, ortaya muhteşem bir pinball oyunu çıkarmış. Dünyanın her yerinden oyunculara karşı gelip, becerilerinizi geliştirebilir ve oyun içinde yükseltmeler yapabilirsiniz.
Eğer eğlenceli bir pinball oyunu arıyorsanız Bethesda Pinball'ı ücretsiz indirebilirsiniz. Sağlam bir başarı sistemi olması ve arcade türünün iyi bir örneği olması nedeniyle denemenizi kesinlikle öneriyorum.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 5
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Zen Studios
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