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Bethesda Pinball
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Bethesda Pinball

Bethesda Pinball İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bethesda Pinball
Bethesda Pinball
Bethesda Pinball
Bethesda Pinball
Bethesda Pinball

Bethesda oyunları temalı Pinball oynamak ister misiniz?

Gökhan Abay Son güncelleme 2 saat önce

Bethesda Pinball, Fallout, DOOM ve The Elder Scrolls V: Skyrim gibi en ikonik Bethesda oyunlarından esinlenen ve bu üç inanılmaz pinball masasında hayatta kalmaya çalıştığınız bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden oynayabileceğiniz oyunda, dünyanın her yerinden oyunculara karşı durarak yeteneklerinizi sınayabilirsiniz.

Zen Studios elinden çıkmış oyunları takip ediyorsanız, yepyeni bir deneyime hazır olur derim. Bethesda Pinball, son zamanlarda gördüğüm en iyi dinamiklere sahip oyunlardan biri ve denenmeyi kesinlikle hak ediyor. Fallout, DOOM ve The Elder Scrolls V: Skyrim gibi en ikonik Bethesda oyunlarından esinlenen ekip, ortaya muhteşem bir pinball oyunu çıkarmış. Dünyanın her yerinden oyunculara karşı gelip, becerilerinizi geliştirebilir ve oyun içinde yükseltmeler yapabilirsiniz.

Eğer eğlenceli bir pinball oyunu arıyorsanız Bethesda Pinball'ı ücretsiz indirebilirsiniz. Sağlam bir başarı sistemi olması ve arcade türünün iyi bir örneği olması nedeniyle denemenizi kesinlikle öneriyorum.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
5
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Zen Studios
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