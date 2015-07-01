Betternet3.7.4 (Windows)
Engelli web sitelerine girin ve kişisel güvenliğinizi korumaya başlayın
Betternet programı, Windows işletim sistemli PC kullanıcılarının en kolay yoldan ücretsiz ve sınırsız bir VPN deneyimine ulaşmalarını sağlayabilen araçlar arasında. Uygulamanın sunduğu VPN hizmeti sayesinde hem engelli web sitelerine ve engelli web servislerine giriş mümkün hale geliyor, hem de ortak internet kullanımı gerçekleştirilen yerlerde kullanıcı gizliliği ve verilerinin korunması da mümkün oluyor. Bilhassa sık sık dış mekanlarda yer alan internet bağlantılarını kullananların göz atmadan geçmemeleri gerektiğini düşünüyorum.
Programın arayüzü çok sade ve herhangi bir detay barındırmayacak şekilde hazırlanmış. Benzer proxy programlarını karmaşık bulanlar bu yönünden hoşlanacaklardır. Zira VPN bağlantısına geçmek için tek yapmanız gereken programın arayüzünden connect butonuna basmak. Bağlantıyı kesmek için de disconnect butonuna basarak tüm işlemleri kolayca tamamlayabiliyorsunuz.
Betternet'in en dikkat çekici yanı, bir yandan ücretsiz olarak sunulurken diğer yandan herhangi bir reklam barındırmaması. Böylelikle internet gezintileriniz ve sınırsızca web sitelerine girişleriniz esnasında gözünüze sokulan ilgilenmediğiniz reklamlarla karşılaşmak mümkün değil. Herhangi bir şekilde kullanıcının ödeme bilgilerini de talep etmeyen, kayıt ve giriş istemeyen uygulama, limitsiz kullanım imkanı sunmasıyla da kullanıcıları tatmin edecektir.
Tamamen ücretsiz, sınırsız ve reklamsız bir VPN aracı arayan kullanıcıların kesinlikle göz atmaları gereken uygulamada zaman zaman bazı yavaşlıklar olabiliyor. Fakat bu yavaşlıkların oldukça kısa süreli olmaları ve gezintinizi rahatsız edecek düzeyde olmamaları nedeniyle çok fazla dikkatinizi çekeceğini sanmıyorum.
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5- Betternet 3.5.1 için Muhammet Ergin dedi ki;
aşkım tamindir çok sağol kafayı yiğcektim youtubeye girwmRMİYOM DİYE ÇOK SAĞOL,Artı Yönleri: ÇOK GĞZEL YOUTUBEYE GRİYOR Eksi Yönleri: HİÇ Bİ EKSİ YÖNÜ YOK
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5- Betternet 3.5.1 için Ad cemil Soyadtaşkın dedi ki;
arkadaslar ben denedim inanın ki hiç baska bir yerde aramaya calısmayın 10 numara bir program indirin baslayın .Artı Yönleri: gayet hızlı Eksi Yönleri: eksik bişey bulamadım
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Betternet 3.5.1 için Harun Tuna dedi ki;
çok iyi uygulama ve beleş ama bazen sayfaları geç açıyor.Artı Yönleri: beleş Eksi Yönleri: sayfayı geç açıyor
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Betternet için Yüsra dedi ki;
Arkadaşlar nasıl kullanıldığını anlatirmisniz
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4- Betternet 3.5.1 için Ziyaretçi dedi ki;
Başarılı Bir program Ama saayfaları bazen geç açıyor Bence denenmeli güzelArtı Yönleri: Beleş Güzel Eksi Yönleri: Youtube geç açıyor
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 2,483 / 71,037
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Betternet Technologies Inc.
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