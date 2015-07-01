Betternet programı, Windows işletim sistemli PC kullanıcılarının en kolay yoldan ücretsiz ve sınırsız bir VPN deneyimine ulaşmalarını sağlayabilen araçlar arasında. Uygulamanın sunduğu VPN hizmeti sayesinde hem engelli web sitelerine ve engelli web servislerine giriş mümkün hale geliyor, hem de ortak internet kullanımı gerçekleştirilen yerlerde kullanıcı gizliliği ve verilerinin korunması da mümkün oluyor. Bilhassa sık sık dış mekanlarda yer alan internet bağlantılarını kullananların göz atmadan geçmemeleri gerektiğini düşünüyorum.

Programın arayüzü çok sade ve herhangi bir detay barındırmayacak şekilde hazırlanmış. Benzer proxy programlarını karmaşık bulanlar bu yönünden hoşlanacaklardır. Zira VPN bağlantısına geçmek için tek yapmanız gereken programın arayüzünden connect butonuna basmak. Bağlantıyı kesmek için de disconnect butonuna basarak tüm işlemleri kolayca tamamlayabiliyorsunuz.

Betternet'in en dikkat çekici yanı, bir yandan ücretsiz olarak sunulurken diğer yandan herhangi bir reklam barındırmaması. Böylelikle internet gezintileriniz ve sınırsızca web sitelerine girişleriniz esnasında gözünüze sokulan ilgilenmediğiniz reklamlarla karşılaşmak mümkün değil. Herhangi bir şekilde kullanıcının ödeme bilgilerini de talep etmeyen, kayıt ve giriş istemeyen uygulama, limitsiz kullanım imkanı sunmasıyla da kullanıcıları tatmin edecektir.

Tamamen ücretsiz, sınırsız ve reklamsız bir VPN aracı arayan kullanıcıların kesinlikle göz atmaları gereken uygulamada zaman zaman bazı yavaşlıklar olabiliyor. Fakat bu yavaşlıkların oldukça kısa süreli olmaları ve gezintinizi rahatsız edecek düzeyde olmamaları nedeniyle çok fazla dikkatinizi çekeceğini sanmıyorum.