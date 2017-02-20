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Beyaz TV
TamindirMobilEğlenceBeyaz TV - Android Için Beyaz TV Uygulaması

Beyaz TV

Beyaz TV İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Beyaz TV
Beyaz TV
Beyaz TV

Beyaz TV uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden Beyaz TV’yi seyredebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 47 dakika önce

Televizyon izleme imkanınız yoksa Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Beyaz TV uygulamasıyla bulunduğunuz her yerden Beyaz TV’yi seyredebilirsiniz.

İşte, okulda, seyahatte veya bunların dışında herhangi bir yerde boş zamanlarınızı değerlendirmek için televizyon kanallarına göz gezdirmek isteyebilirsiniz. Bu ihtiyaçlar düşünülerek geliştirilen Beyaz TV uygulaması, her nerede olursanız olun kolayca televizyon izleme imkanını sizlere sunuyor.

Yayın akışı bilgileri, programlar ve programcılar hakkında bilgi, canlı yayınlar ve iletişim bilgileri gibi bölümlerle hizmet veren Beyaz TV uygulaması kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesiyle canlı yayınları izlemenizi sağlıyor. Elbette yüksek görüntü kalitesi ve kesintisiz yayın için internet bağlantınızın hızlı olması da büyük önem taşıyor. Siz de Beyaz TV’yi her yerden takip etmek istiyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Beyaz TV
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