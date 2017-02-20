Televizyon izleme imkanınız yoksa Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Beyaz TV uygulamasıyla bulunduğunuz her yerden Beyaz TV’yi seyredebilirsiniz.

İşte, okulda, seyahatte veya bunların dışında herhangi bir yerde boş zamanlarınızı değerlendirmek için televizyon kanallarına göz gezdirmek isteyebilirsiniz. Bu ihtiyaçlar düşünülerek geliştirilen Beyaz TV uygulaması, her nerede olursanız olun kolayca televizyon izleme imkanını sizlere sunuyor.

Yayın akışı bilgileri, programlar ve programcılar hakkında bilgi, canlı yayınlar ve iletişim bilgileri gibi bölümlerle hizmet veren Beyaz TV uygulaması kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesiyle canlı yayınları izlemenizi sağlıyor. Elbette yüksek görüntü kalitesi ve kesintisiz yayın için internet bağlantınızın hızlı olması da büyük önem taşıyor. Siz de Beyaz TV’yi her yerden takip etmek istiyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.